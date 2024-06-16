Кто в Гатчинском районе 15 и 17 июня останется без света

С каждым годом нас, рождённых в СССР, становится всё меньше. Мы можем по-разному относиться к истории нашей страны. Спорить, иногда до хрипоты, до полного разрыва. Но никто не отнимет у нас всполохов пламени пионерского костра на фоне звёздного неба, печёной картошки, обжигающей ладони, - самого вкусного лакомства на свете, надежд на будущее. Светлое и обязательно прекрасное. Наш сегодняшний герой, Олег Прокошев, сумел всей своей жизнью выстроить мостик между, казалось бы, безвозвратно ушедшим детством и нынешней взрослой и суровой реальностью.