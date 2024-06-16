Кто в Гатчинском районе 15 и 17 июня останется без света
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 15 и 17 июня 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
15.06.2024 с 10:00 до 18:00 отключение в течение 2-х часов в указанный период
Веревское поселение:
д. Бугры;
д. Коммолово.
17.06.2024 с 10:00 до 19:00 кратковременное отключение, потребители будут запитаны по резервной схеме.
Пудостьское поселение:
п. Мыза-Ивановка;
д. Кямяря;
зона Кямяря дачи;
д. Малая Оровка
17.06.2024 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское поселение:
д. Жабино частично,
д. Муттолово .
17.06.2024 с 10:00 до 19:00 кратковременное отключение, потребители будут запитаны по резервной схеме
Веревское поселение:
п. Торфопредприятие,
д. Пегелево,
д. Кирлово,
ДНП «Родник»,
СНТ массив Тайцы.
17.06.2024 с 09:30 до 18:00
Сиверское поселение:
д. Старосиверская пер-к Лесной, ул. Правды.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.