В Гатчине поздравили медработников

В преддверии профессионального праздника, 14 июня, в Гатчине чествовали сотрудников Гатчинской клинической межрайонной больницы. В зале Дома культуры собрались врачи, фельдшеры, медсестры – все, кто стоит на страже здоровья населения Гатчинского округа в стационарах, амбулаториях, ФАПах и поликлиниках.

Работников системы здравоохранения приветствовал глава Гатчины и района Виталий Филоненко, на чью долю выпала приятная миссия вручать многочисленные награды. Так, почетная грамота главы Гатчинского района за многолетний и плодотворный труд по охране здоровья населения вручена старшей медсестре приемного отделения Виктории Токаревой. Почетной грамотой администрации Гатчинского района награждена медсестра 4-го отделения врачей общей практики Вера Несслер.

Два десятка сотрудников, среди которых медсестры, фельдшеры, регистраторы, врачи, лаборанты и прочие получили благодарности главы Гатчинского района и главы Гатчинской администрации.

Также ведущий объявил имена тех, кто удостоился высоких наград накануне на областном празднике в честь Дня медицинского работника. Знаком отличия Ленинградской области 1 степени награждена Зоя Матвеева – рентген-лаборант отдела лучевой диагностики. И.о. главврача Гатчинской КМБ Ростислав Павлов получил почетную грамоту Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации профсоюза работников здравоохранения РФ. Медалью Луки Крымского награжден заведующий приемным отделением, врач травматолог-ортопед Александр Бондарьков.

Приказом министра здравоохранения РФ М.А. Мурашко грамотой Министерства здравоохранения РФ поощрена Римма Цветкова – заместитель главного врача по детству и родовспоможению. Благодарности Минздрава России удостоена врач-кардиолог Ирина Слухаенко.

Для поздравления и награждения медиков на сцену поднимались депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина, Александр Русских, Татьяна Бездетко и Сергей Коняев. Парламентарии благодарили медработников и желали удачи, здоровья, благополучия, гармонии на работе и дома.

- В эту профессию приходят по призванию: чтобы оказать человеку помощь, надо обладать не только знаниями – надо уметь дарить душевное тепло. И даже в праздничный день многие из вас будут на работе, потому что наши болезни не знают ни праздников, ни выходных, – сказала Людмила Тептина.

Поздравляя медработников с праздником, Сергей Коняев отметил, что люди этой профессии должны обладать не только глубокими знаниями, но и невероятным чувством ответственности, огромным стремлением решить поставленные задачи и обязательно победить любые болезни:

- Низкий поклон вам за ваш благородный труд, за ваше умение дарить людям радость полноценной жизни. Успехов в борьбе за благополучие ваших пациентов!

Главную награду региона – почетный диплом Законодательного собрания Ленинградской области – депутаты вручили врачу ультразвуковой диагностики Ольге Зворыгиной и фельдшеру «скорой помощи» Алие Звуковой. Пятеро сотрудниц Гатчинской КМБ получили благодарность областного парламента.

Почетные грамоты комитета по здравоохранения Ленинградской области были вручены сотрудникам стоматологической поликлиники: старшей медицинской сестре Елене Кирейчиковой, детскому врачу-стоматологу Светлане Прохоровой и заведующей стоматологической поликлиникой Элине Церябиной. Благодарности областного комздрава удостоены больше десятка гатчинских медиков.

С профессиональным праздником медработников поздравил председатель Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации профсоюза работников здравоохранения РФ Иосиф Элиович. Он отметил заслуги Гатчинской КМБ в профсоюзной работе – лучшие показатели в развитии системы социального партнерства в сфере здравоохранения Ленинградской области.

- В общественном совете профсоюзной организации Минздрава России представлено всего четыре региона, и Ленинградская область в их числе. А Гатчина вполне достойна быть абсолютным лидером профсоюзного движения медиков в своем регионе, – подчеркнул Иосиф Григорьевич.

За большой вклад в развитие профсоюзного движения отрасли благодарность межрегионального профсоюза получили председатель профбюро, старшая медсестра Вырицкой больницы Светлана Шевакова и член молодежной комиссии профкома, капитан спортивной команды, врач травматолог-ортопед Шамиль Мухуров. Также Иосиф Элиович отметил вклад всех сотрудников Гатчинской КМБ: постановлением президиума профсоюза весь коллектив медучреждения награжден за успехи в развитии социального партнерства.

Председатель профсоюзного комитета Гатчинской КМБ Татьяна Пищаева наградила ценными подарками коллективы, активно участвующие в жизни профсоюза: станцию скорой медицинской помощи, неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения и стоматологическую поликлинику.

С приветственным словом к медикам обратился руководитель Ленинградского областного филиала фонда «Защитники Отечества» Сергей Галяев. От имени ветеранов боевых действий и членов их семей он поблагодарил сотрудников Гатчинской КМБ, которые всегда первыми приходят на помощь, и вручил благодарственные письма главврачу и сотрудникам больницы от фонда «Защитники Отечества» за участие в совместной работе по поддержке военнослужащих СВО и их семей.

Поздравляя коллег с Днем медицинского работника, Ростислав Павлов отметил, что Гатчинская больница медленно, но верно преображается: - Конечно, у нас много нерешенных задач. По сути, мы еще в начале пути глобальной реформы гатчинского здравоохранения… Но вместе мы поэтапно решим все вопросы, потому что главный наш капитал – это люди. Наши врачи, фельдшеры, медсестры и медбратья, санитары – те, на ком держится вся система оказания медпомощи. Сегодня престиж медицинских специальностей колоссально возрос, и в гатчинских медучреждениях обязательно будут созданы все условия для комфортной работы сотрудников, чтобы медицинское обслуживание в столице Ленинградской области вышло на должный уровень. Наша цель – обеспечить эмоциональную безопасность и финансовую стабильность, чтобы каждый житель Гатчинского округа знал: мы всегда придем на помощь, чего бы нам это ни стоило.

Как рассказал Ростислав Владимирович, к своему профессиональному празднику гатчинские медики подошли с определенными успехами. За полгода на 25% увеличен объем оказания медицинской помощи, Гатчинская КМБ улучшила финансовую ситуацию и полностью достигла дорожной карты по уровню зарплаты. Возросло количество малоинвазивных, высокотехнологичных медицинских операций.

Ростислав Владимирович поблагодарил руководство Гатчины, депутатов областного Заксобрания за поддержку и взаимодействие, а также объявил новую номинацию:

- Каждый год к Дню медработника мы будем награждать три самых активных, самых динамично развивающихся отделения, которые будут получать благодарность главврача и премию к празднику.

В этот раз награды получила стоматологическая поликлиника, приемное отделение стационара и отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.

- Большое спасибо, двигайтесь в том же направлении, а администрация Гатчинской клинической межрайонной больницы всегда будет рядом, – сказал Ростислав Павлов.

Церемония награждения сопровождалась концертными номерами в исполнении творческих коллективов Гатчины и Петербурга.

Екатерина Дзюба