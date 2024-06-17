Ленобласть — в топе рейтинга по управлению лесами

Рослесхоз подвел итоги оценки эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений за 2023 год и сформировал итоговый рейтинг субъектов. Работа региональных лесных ведомств оценивалась по 32 критериям, разделенным на 6 групп: охрана лесов от пожаров, лесной надзор, использование, защита и воспроизводство лесов, финансово-экономическая деятельность.

По итогам 2023 года лесовосстановление в Ленинградской области выполнено на площади 16453,7 га, что на 1,3% выше плана, из них искусственное лесовосстановление проведено на площади 6 522,5 га (+ 22,5 га к плану). Кроме этого, в рамках компенсационного лесоразведения, компаниями, реализующими инвестпроекты, высажено 803,5 га нового леса.

По итогам пожароопасного сезона на землях лесного фонда области возникло 162 лесных пожара, средняя площадь одного пожара – всего 0,64 га – один из самых минимальных показателей в округе. Все пожары были ликвидированы силами лесной пожарной охраны лесничеств в день обнаружения.

Эффективное управление лесами позволяют Ленинградской области выполнять показатели федерального проекта «Сохранение лесов» каждый год проходит акция «Сохраним лес».