Парк Зверинец: увидеть невиданное

Загадочные арт-инсталляции посетители парка Зверинец смогут увидеть во время прогулки по дороге Цагове. Их воплощение стало возможным благодаря проекту «Ленд Арт», который стал ярким примером успешной творческой коллаборации между студентами-дизайнерами и администрацией музея-заповедника «Гатчина», объединивших свои усилия для создания в парке уникальной художественной экспозиции.

Гармонично вписанные в живописный ландшафт произведения из природных материалов студенты-дизайнеры создавали в течение полутора недель. Используя ветки, камни, листья и другие подручные средства, молодые авторы продемонстрировали свое мастерство и творческий подход. Каждый объект стал отражением взаимодействия человека и природы, демонстрируя бережное отношение к окружающей среде.

Проект «Ленд Арт» может стать ежегодной традицией, продолжив удивлять гостей парка новыми выставками временных инсталляций, выполненными студентами из натуральных материалов.

Как считают специалисты Школы дизайна, такой формат взаимодействия образовательных учреждений и музейных площадок позволяет молодым талантам реализовывать свои творческие идеи в реальном парковом пространстве. Это уникальный опыт для будущих дизайнеров, который поможет им развивать профессиональные навыки и искать нестандартные подходы к благоустройству общественных мест.