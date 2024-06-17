Праздник Курбан-байрам отметили в Гатчине

Праздник посетили руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, председатель Татарской национальной автономии Санкт-Петербурга Раис Яркаев, духовный наставник общества «Юлдаш», председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дамир хаджи Хусаинов, председатели общественных организаций Ленинградской области. Гости поздравили общество «Юлдаш» и всех мусульман города и района с праздником Курбан-байрам.

Дамир хаджи Хусаинов огласил поздравление от председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации шейха Равиля Гайнутдина и прочитал проповедь.

Празднование проходило за хлебосольным столом в теплой и домашней обстановке.

С поздравлениями к членам общества обратился председатель Ильяс Норов.

- Курбан-байрам - праздник добрых дел и благих свершений, небесный призыв к миру и единству. Он пробуждает в верующих высокие чувства сострадания к малоимущим и немощным согражданам, уважение и почтение к родителям и пожилым людям, дарит надежду на лучшее будущее. Мы искренне верим в то, что идеалы добра, любви и справедливости, присущие исламу и всем традиционным религиям, восторжествуют в душе каждого человека, положив предел бессмысленной вражде и братоубийственным конфликтам, - сказал Ильяс Норов.

Татьяна Можаева