Праздник Курбан-байрам отметили в Гатчине
В воскресенье, 16 июня, весь мусульманский мир отметил праздник Курбан-байрам. В этот день татаро-башкирское общество «Юлдаш» города Гатчины и Гатчинского района собрало на мероприятии в кафе около 100 человек.
Праздник посетили руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, председатель Татарской национальной автономии Санкт-Петербурга Раис Яркаев, духовный наставник общества «Юлдаш», председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дамир хаджи Хусаинов, председатели общественных организаций Ленинградской области. Гости поздравили общество «Юлдаш» и всех мусульман города и района с праздником Курбан-байрам.
Дамир хаджи Хусаинов огласил поздравление от председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации шейха Равиля Гайнутдина и прочитал проповедь.
Празднование проходило за хлебосольным столом в теплой и домашней обстановке.
С поздравлениями к членам общества обратился председатель Ильяс Норов.
- Курбан-байрам - праздник добрых дел и благих свершений, небесный призыв к миру и единству. Он пробуждает в верующих высокие чувства сострадания к малоимущим и немощным согражданам, уважение и почтение к родителям и пожилым людям, дарит надежду на лучшее будущее. Мы искренне верим в то, что идеалы добра, любви и справедливости, присущие исламу и всем традиционным религиям, восторжествуют в душе каждого человека, положив предел бессмысленной вражде и братоубийственным конфликтам, - сказал Ильяс Норов.
Татьяна Можаева