Утверждена схема округов для проведения выборов в Гатчинском муниципальном округе

Выборы представительного органа недавно созданного Гатчинского муниципального округа пройдут по десяти пятимандатным округам. Замещению подлежат 50 депутатских мандатов, в том числе 20 депутатов будут представлять город Гатчину, 5 депутатов – город Коммунар, 25 депутатов – остальные поселения Гатчинского района. Количество избирателей в Гатчинском округе – 165 тысяч 955 человек.

Напомним, в рамках реформы системы местного самоуправления в Ленинградской области в апреле 2024 года принят областной закон об объединении поселений, входящих в состав Гатчинского муниципального района, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа. В соответствии с этим законом Леноблизбирком утверждает схему округов для проведения муниципальных выборов во вновь образованном муниципальном образовании.

На заседании присутствовали председатель Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов, руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.

По рассматриваемому вопросу доклад представила председатель территориальной избирательной комиссии Гатчинского округа Ирина Смык. Необходимо отметить, что в отсутствии представительного органа по закону муниципальные выборы назначаются комиссией, организующей муниципальные выборы, то есть территориальной избирательной комиссией Гатчинского муниципального округа.

Вопрос о назначении выборов будет вынесен на заседание ТИК 19 июня. После опубликования решения ТИК о назначении выборов в Гатчинском муниципальном округе стартует избирательная кампания.

Выдвижение кандидатов политическими партиями, иными общественными объединениями, а также в порядке самовыдвижения может производиться со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов в соответствующем муниципальном образовании.

Информация о ходе выборов будет размещаться на сайте ТИК Гатчинского муниципального округа: http://007.iklenobl.ru/.