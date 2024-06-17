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В Гатчине отключат горячую воду 18 июня

МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе с 09:00 18.06.2024г. до окончания работ 19.06.2024г. будет прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:

Рубрики:  ЖКХ

г. Гатчина, 

ул. 120 Дивизии, с д.1–7,

ул. Куприна, с д.33-54,

ул. Глинки, с д.2-12,

ул. Кустова, с д.13А-51,

ул. Рысева, с д.38-52,

ул. Заводская, с д.1-3А,

ул. Беляева, с д.3А-11Б

 