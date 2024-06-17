В Гатчине отключат горячую воду 18 июня
МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе с 09:00 18.06.2024г. до окончания работ 19.06.2024г. будет прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:
Рубрики: ЖКХ
г. Гатчина,
ул. 120 Дивизии, с д.1–7,
ул. Куприна, с д.33-54,
ул. Глинки, с д.2-12,
ул. Кустова, с д.13А-51,
ул. Рысева, с д.38-52,
ул. Заводская, с д.1-3А,
ул. Беляева, с д.3А-11Б
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