В Гатчине отключат горячую воду 18 июня

В День Победы песни военных лет звучали в Гатчине повсюду. По традиции у стен Гатчинского городского Дома культуры развернулась одна из самых популярных площадок с танцевальной программой «Тот цветущий и поющий яркий май...». Гатчинцы слушали известные песни, написанные в военные и послевоенные годы, подпевали выступающим и с удовольствием танцевали под любимые мелодии.