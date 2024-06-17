Врачи на корте: гатчинцы завоевали «серебро» на «Кубке медика»

15 июня в Сестрорецке в клубе «Золотой Ручей» состоялся XI теннисный турнир «Кубок медика», приуроченный к профессиональному празднику работников здравоохранения. Спортивное событие собрало на корте сотрудников медучреждений Северной столицы и Ленинградской области – любителей большого тенниса.

За призовые места боролись 15 пар теннисистов. Гатчинскую клиническую межрайонную больницу на турнире представляли и.о. главврача Ростислав Павлов и его заместитель по медицинской части Павел Кислый. В напряженной борьбе гатчинские медики заняли второе призовое место.

В соревнованиях приняли участие представители проекта «Единой России» «Здоровое будущее».

- Участие медицинских работников в теннисном турнире – яркий пример того, как врачи сами следят за своим здоровьем и показывают образец здорового образа жизни своим пациентам, – сказала главный врач городского кожно-венерологического диспансера, региональный координатор проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Яна Кабушка.