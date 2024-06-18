Обследование газового оборудования за счет бюджета - для тех, кому за 80 и инвалидов I группы

Поправки инициированы Губернатором региона. Речь идет о полной компенсации за техническое обследование газового оборудования из средств бюджета для пожилых граждан, которые уже перешагнули 80-летний рубеж или тех, кто является инвалидами первой группы, если они подходят под критерий нуждаемости.

Как пояснила депутатам Виктория Александрова, первый заместитель председателя Комитета по социальной защите населения области, акт технического обследования газового оборудования нужен для того, чтобы своевременно провести замену этого оборудования у нуждающихся граждан. Денежная компенсация будет предоставляться один раз в календарном году в размере годовой стоимости технического обслуживания, осуществляемого специализированной организацией. Сейчас по тарифу компании «Газпром – Газораспределение» эта услуга стоит чуть более 900 рублей. Законопроектом предлагается компенсировать 100% от стоимости услуги для жителей Ленобласти, достигших возраста 80 лет, и инвалидам первой группы, которые соответствуют критерию нуждаемости для предоставления данной меры соцподдержки. Как говорилось на комиссии, речь может идти примерно о 70 тысячах человек.

Законопроектом предлагается установить право на получение меры социальной поддержки собственникам или нанимателям жилых помещений на территории Ленинградской области из числа инвалидов первой группы и лиц, достигших возраста 80 лет, среднедушевой денежный доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Ленинградской области, то есть с критерием нуждаемости (с 1 января 2024 года эта величина составляет 16 226 рублей).

Депутаты решили принять данный законопроект в первом чтении. Срок поправок к документу определен до конца августа.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области