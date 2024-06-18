В Гатчине локализовали крупный пожар
В Гатчине произошло возгорание в трехэтажном производственном здании на площади 1 500 квадратных метрах в микрорайоне Мариенбург. В тушении задействованы 30 специалистов и 8 единиц техники.
Рубрики: Происшествия
Как сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти, ранним утром поступил вызов на улицу 120-й Гатчинской Дивизии. Первые пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, выяснили, что в производственном здании горит 1500 квадратных метров. По предварительным данным полиции, здесь расположен цех предприятия по производству мебели. К 8.10 пожар локализован, пострадавших нет.
Фото: ГУ МЧС России по Ленобласти
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