Мультицентр социальной и трудовой интеграции приглашает на обучение

Мультицентр социальной и трудовой интеграции приглашает граждан с инвалидностью на курсы профессиональной подготовки по специальностям: «Швея», «Тестовод», «Оператор ЭВМ», «Уборщик служебных помещений, «Уборщик территорий», «Лозоплетение», «Отделочник художественных изделий».

Как пояснили в Мультицентре, для удобства поступающих график работы приемно-диагностической комиссии пересмотрен и в летний период она проходит каждую неделю.

Тел. приемной комиссии: +7(921)377-47-47 (доступны мессенджеры), +7 (812) 643-16-31

Обучение проходит по адресу: г. Всеволожск, ул. Шишканя д. 4.

Проживание, питание, содействие в трудоустройстве. Все услуги — за счет бюджета.