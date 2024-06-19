Старт приёмной кампании в ГИЭФПТ

В 2024 году образовательные программы высшего образования ГИЭФПТ (бакалавриат) включают 12 направлений подготовки на очном обучении, пять направлений - на очно-заочном обучении и три направления - на заочном. Спектр направлений очень широкий: от строительства, экономики, менеджмента и государственного и муниципального управления до лингвистики, дизайна, сервиса и туризма.

На магистратуре четыре направления очных, одно – очно-заочное и одно – заочное.

В аспирантуре – всего три направления подготовки: экономика и управление народным хозяйством, право и философия.

Какие новые направления подготовки открываются в вузе, увеличилось ли количество бюджетных мест – рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии ГИЭФПТ Юлия Анатольевна Баранова.

- Как изменилось количество бюджетных мест по сравнению с прошлым учебным годом?

- На очном отделении (бакалавриат) всего 450 мест, из них 280 бюджетных мест. На очно-заочном – 160 мест, из них 50 бюджетных. На заочном – 60 мест, из которых 25 бюджетных. Итого по институту на всех формах обучения (бакалавриат) 670 мест, из них 355 бюджетных.

В магистратуре на очном отделении определено 125 мест, из них 65 бюджетных, на очно-заочном - 30 мест, из них 10 бюджетных, на заочном – 35 мест, из них 15 бюджетных. Всего 190 мест, из которых 90 бюджетных.

В аспирантуре – 30 мест, в том числе пять бюджетных на направлении «Экономика и управление народным хозяйством».

- Насколько увеличился прием на образовательные программы высшего образования?

- В этом году прием увеличился на 30 бюджетных мест на направления бакалавриата. На магистратуру прием на уровне прошлого года. Кроме того, расширился перечень направлений подготовки аспирантуры. Теперь у нас есть такие направления, как право и философия. Бюджетных мест пока нет. Тем не менее, это возможность после магистратуры продолжить обучение на более высоком уровне.

Большим авторитетом пользуется наш факультет дополнительного образования. Он востребован у студентов среднего профессионального и высшего образования, у выпускников и взрослых людей, которым требуется профессиональная переподготовка. Получение дополнительного образования расширяет возможности трудоустройства студентов и карьерного роста уже работающих руководителей и специалистов.

- Готов ли институт к переходу на новые уровни высшего образования?

- О создании в России новой системы образования объявил президент нашей страны Владимир Путин. В этой связи предлагается объединить все лучшее, что было в советской системе образования, и опыт последних десятилетий. Срок обучения может составить от четырех до шести лет.

С 2023 года в шести вузах нашей страны введен «бакалавриат – базовый уровень». Это пилотная программа обучения. Она пока еще только апробируется.

Когда на государственном уровне будет принято решение о переходе на новые уровни высшего образования, перейдем и мы, как и все вузы страны. Мы уже меняли виды, формы, программы обучения, переходили со специалитета на бакалавриат и специалитет, трудностей это не вызвало. Не вызовет и теперь. К переменам вуз готов.

- Какие новые направления подготовки открываются в новом учебном году?

- Сразу хочу подчеркнуть, что ни одно из направлений высшего образования у нас не закрывается. Наш вуз только расширяет возможности для поступающих.

В нашем институте есть экономические и инженерно-строительные профили подготовки. В прошлом году открылось гуманитарное направление – лингвистика, а в этом году еще одно - педагогическое образование с двумя профилями подготовки – физика и математика.

Мы будем готовить учителей двойного профиля - физики и математики, что будет способствовать восполнению дефицита учителей, в том числе непосредственно в Гатчинском муниципальном округе. У нас есть 20 бюджетных мест. Информация доведена до комитета образования. Надеемся, желающие получить востребованную временем профессию придут к нам учиться.

- Как вы оцениваете проходной балл?

- ГИЭФПТ всем дает шанс поступить в вуз, в отличие от многих питерских вузов, которые сразу ограничивают подачу заявлений на бюджет - от 170 баллов. Мы принимаем все заявления на конкурс, если ученик сдал ЕГЭ. А в ходе конкурсной кампании, когда мы обнародуем списки, абитуриенты уже сами понимают свои возможности.

Если они не попадают на бюджет, могут подать заявление на платное обучение, которое по сравнению с питерскими вузами – вполне доступное.

- Среди обучающихся в институте каков процент жителей Ленинградской области?

- Как областной вуз мы заинтересованы обучать, прежде всего, на бюджете жителей нашего региона. У нас это порядка 30% студентов. Остальные приезжают к нам учиться из всех регионов страны.

- Кому предоставляется общежитие?

- Мы предоставляем общежитие всем, кто не имеет возможности добраться до вуза в течение часа. Это могут быть и жители Волосовского района и удаленных районов Петербурга. Ребенок не должен тратить на дорогу два часа. Причем, мы не делаем разницы, на бюджете учится студент или платно. Стоимость общежития чисто символическая. Очереди нет. А еще у нас есть прекрасная столовая с комплексными обедами, свой универсальный стадион, спортивный комплекс и спортивные площадки. Ребят привлекает в наш институт активная внеучебная деятельность. Им всегда есть в чем себя проявить и где самореализоваться – это участие в молодежных проектах, лидерских конкурсах, творческих и спортивных состязаниях.

Вся информация о поступлении и контакты приемной комиссии есть на сайте нашего института и в группе ГИЭФПТ в «ВКонтакте».

Беседовала Татьяна Можаева