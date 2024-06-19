В духовом оркестре – 30 юных музыкантов Гатчины, Москвы и Костромы

4 июня на открытии участников летней творческой смены приветствовали директор Гатчинской музыкальной школы Андрей Церр и директор Московской ДМШ Ольга Черезова. Ребята и преподаватели возложили цветы к памятнику М.М. Ипполитова-Иванова и отправились готовиться к концерту-приветствию.

С 4 по 8 июня в Гатчинской ДМШ проходили интенсивные репетиции и мастер-классы. Музыкантам предстояла большая и ответственная работа: за несколько дней разучить оркестровые партии более 10 произведений и подготовить концертные выступления сводного духового оркестра, состоящего из учеников детских музыкальных школ городов Москвы, Костромы и Гатчины.

Программа каждого дня летней творческой смены была насыщена до предела. С утра – многочасовые репетиции сводного духового оркестра, мастер-классы, а также подготовка к сольным выступлениям. Параллельно проходили концерты: ребята выступали в музее Гатчины, в Вырицкой и в Сиверской школе искусств.

Для гостей – участников летней творческой смены «Ипполитовец» – состоялись экскурсии в дом-музей И.И. Шварца, в Гатчинский дворец, в музей «Дом станционного смотрителя», ребята и преподаватели побывали на обзорной экскурсии по Петербургу.

Но главной целью творческой смены, конечно, была подготовка к заключительному концерту большого духового оркестра в составе 30 юных музыкантов, который состоялся 8 июня. На торжественном закрытии смены сводный оркестр юных ипполитовцев под управлением Руслана Канеева начал свое выступление «Юбилейным маршем» М.М. Ипполитова-Иванова. В исполнении оркестрантов прозвучали также произведения классической и современной музыки композиторов XVIII –XXI веков.

В финальном концерте принял участие квартет флейт из г. Костромы, исполнивший произведение «Луны Кузко» композитора Кумико Танака, выступали представители Московской музыкальной школы; сводный духовой оркестр под управлением педагога Гатчинской ДМШ Александра Мартынова исполнил популярные произведения: «Вальс» из кинофильма «Женщина», «Прощание славянки», «Севастопольский вальс» К. Листова и другие. Покорил слушателей своим выступлением трубач из Костромской музыкальной школы Николай Силин.

Специально для летней творческой смены московский композитор Наталья Хондо написала два произведения: «Баллада уходящего солнца» и «Одинокий путник», которые были исполнены в заключение сводным оркестром под управлением Руслана Канеева.

- Летняя творческая смена – это огромный стимул, рост, общение и своеобразный толчок для детей, – считает директор Гатчинской музыкальной школы Андрей Церр. – Многие из тех ребят, кто был в прошлом году на летней творческой смене, решили связать свою судьбу с музыкой. Так что мы очень надеемся, что эти июньские дни принесут большую пользу нашей школе, ученикам и педагогам. Мы будем продолжать летние творческие смены – так же, по направлениям, и, возможно, в следующем году смена будет посвящена хорам.

Андрей Соколов