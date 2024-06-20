Гатчина: дайджест культурных событий с 20 по 27 июня

Спектакли

Театр-студия «За углом» (Гатчинский городской Дом культуры, пр. 25 Октября, д. 1, т. 217-21) покажет следующие постановки для взрослых и детей.

22 июня, в 12.00, здесь начнётся детский спектакль «Про Стёпку, Муху, Пурша, Чани и Наташу Румянову» (0+). 22 июня, в 18.00 – спектакль для взрослых «Старая Зайчиха» (16+).

23 июня, в 12.00, Гатчинский ТЮЗ покажет спектакль «По щучьему велению» (Центр творчества юных, Революционный пер., 1, т. 952-43 (касса), 9-50-29 (0+)).

23 июня, в 17.00, начнётся спектакль «Старомодная комедия» арт-студии «Театр поколений» Школы третьего возраста Гатчинского района (16+). Постановка Татьяны Дешёвой по пьесе А. Арбузова (Гатчинский Дворец молодёжи, ул. Достоевского, д. 2). Вход бесплатный.

Музыка, литература, лекции

20 июня, в 18.00, в центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна (ул. Володарского, 17, т. 3-76-13) начнётся лекция профессора И. Б. Смирнова «Марлен», в рамках этнокультурного лектория (16+).

22 июня, в 11.30, в Гатчине на улице Соборной ( у дома 18) начнётся выступление гатчинского эстрадно-духового оркестра. В программе – мелодии из отечественных и зарубежных фильмов, джазовые композиции, аранжировки ретро и современных эстрадных песен.

22 июня, в 16.00, в мемориальном Доме-музее Исаака Шварца будет представлена авторская программа «…Не стараясь угодить...» народной артистки России Светланы Крючковой. Вечер посвящён 100-летию со дня рождения Булата Окуджавы. Музыкальное сопровождение: Александр Крючков (гитара), Сергей Годовалов (баян). Стоимость билета 1000 рублей (Сиверский, ул. Пушкинская, 4а, телефон: +7 (921) 590-57-78)

23 июня, в 15.00, в центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина (Гатчина, ул. Зверевой, 15а, т. 71-610) начнётся музыкально- поэтическая встреча «Час мужества пробил на наших часах», посвящённая 135-летию Анны Ахматовой (16+).

Выставки

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября, 18, т.2-14-66) приглашает познакомиться со следующими экспозициями: выставка графики Виктора Никишина-Голандского «В нескольких штрихах о Гатчине»; выставка «Лестницы…» (совместный проект с заводом «Новая высота»; выставка «Мгновения из жизни нашего города» учащихся центра творческого развития «Созвездие».

В центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина открыта выставка-вернисаж оцифрованных картин «Предки и потомки» (из собраний Всероссийского музея А.С. Пушкина.

В центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна представлена краеведческая выставка «Чту его память» (А.С. Пушкин в творческой биографии А. И. Куприна).

Выставки лоскутного шитья в рамках фестиваля «Лукоморье»

В центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна представлен арт-проект «Прялки» квилт-студии «Лоскутный остров» (г. Южно-Сахалинск).

Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина представляет выставку «Лоскутный СБор» клуба лоскутного шитья «Штучка» (город Сосновый Бор).

В гатчинском Центре информационных технологий (Гатчина, ул. Рощинская, д.8) открыта выставка текстильных панно студии арт-квилта Ирины Ворониной (Петербург). В экспозиции под названием «Раскопки» представлен арт-проект «Славянские украшения».

В духовно-просветительском центре Покровского собора (Гатчина, ул. Красная, 1Б) открыта выставка творческих работ квилт-клуба «Отрада» (Санкт-Петербург).

В библиотеке-филиале №2 «Чудо» (Гатчина, ул. К. Подрядчикова, 13, т. 358-13) представлена выставка «Панно, покрывала, вышивка» (работы Ксении Томбак)

Встречи в детской библиотеке

В детской библиотеке города Гатчины (ул. Хохлова, 16, т. 320-23) проводится программа летнего чтения «На книжной волне». Мероприятия для организованных групп, но можно присоединиться (6+). В библиотеке можно увидеть следующие экспозиции: «Россия –это мы!» (выставка произведений молодых российских детских писателей); «Моя семья – мое богатство» (выставка рисунков изостудии Гатчинская школа №9).

Кино

22 июня, в 11.30, в киноконцертном зале «Победа» (пр. 25 Октября, 5, т. 2.15-16) состоится благотворительный показ ко Дню памяти и скорби (в рамках Всероссийского показа военно-исторических фильмов молодёжного кинофестиваля «Перерыв на кино»)

24 июня, в 9.30, в рамках благотворительного сеанса для людей старшего поколения, покажут фильм «Зимняя вишня-2» (СССР, мелодрама (12+)).

Также в ККЗ «Победа» можно увидеть следующие кинофильмы: «Сказочный патруль. Шоу продолжается» (Россия, семейный (6+)); «10 жизней» (Великобритания/Канада, анимация/комедия/семейный (6+)); «Головоломка-2» (США/Япония, мультфильм/приключения/семейный/комедия (6+)); «Непослушники» (Россия, комедия (12+)); «Плохие парни-4» (США/Австралия/Канада, боевик/комедия/драма (12+).