Руководитель Следственного управления СК России по Ленинградской области Сергей Сазин проведет в Гатчине приём граждан

21 июня 2024 года руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области Сергей Тихонович Сазин с целью контроля результатов следственно-оперативных и рейдовых мероприятий и дальнейшего планирования работы по уголовным делам о преступлениях, совершенных мигрантами на территории Гатчинского района Ленинградской проведет межведомственное оперативное совещание с участием правоохранительных и контролирующих органов.

Кроме того, с 10:00 до 12:00 в помещении следственного отдела по городу Гатчине по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 4 пройдет прием граждан.

Граждане могут обращаться с предложениями, заявлениями, просьбами о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов, с жалобами на действия и решения следователей и руководителей следственных органов следственного управления по Ленобласти, а также по вопросу трудоустройства в органы СК России.