Стоп – снято!

Вместе со съемочной группой фильма мы подходим к масштабной декорации – макету маяка, выполненному практически в реальном размере. В нескольких метрах от него, за скопищем операторских кранов и дымовых машин расположилось ещё одно творение рук декораторов – солдатская землянка. Так киношники смогли уместить сразу несколько съёмочных локаций в павильоне Ленфильма на Каменноостровском проспекте.

Сегодня здесь снимают ключевую сцену фильма. По сюжету немецкий десантник прорывается на маяк, где происходит смертельная схватка с одним из защитников острова. Несколько дублей… и вот уже фашист эффектно падает с балкона фонарной комнаты.

Впрочем, остросюжетные сцены – не главное достоинства будущей киноленты. Её создатели сделали ставку на работу с архивами и историческими материалами.

– Я случайно посетил остров Сухо во время туристической поездки. Меня поразила его история, а ещё сильнее – тот факт, что о судьбе острова так мало говорят в наше время. Стал работать с источниками, общаться с потомками бойцов, и понемногу в голове сложилась основа для повествования, – отмечает режиссёр и сценарист Руслан Тихомиров. – В центре нашего фильма – истории людей. Мы могли бы рассказывать о количестве кораблей и орудий, но в первую очередь захотелось передать переживания героев, их эмоции, страхи, логику принятия решений.

Не стоит думать, что весь фильм снимают в студийных условиях. Уже отсняты видовые кадры на островах Ханхипаси и Валааме. Дело в том, что снимать на самом острове Сухо нельзя – это памятник культурного наследия. Поэтому съемочной группе пришлось идти на хитрости, строить сложные декорации, искать похожие места в Ленобласти и за её пределами.

– Очень помог нам Валаамский монастырь – и кораблями, и размещением. Мы даже получили благословление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. И нам действительно сопутствовала удача, потому что все 17 дней нашего пребывания там царила прекрасная погода – это большая редкость для Ладоги. Не было не то что шторма, даже ветра, – рассказывает генеральный продюсер фильма «Остров Сухо» Светлана Федина.

Команда ленты, в свою очередь, бережно относилась к природе на месте съемок.

– Перед использованием пиротехники или в кадрах с бегущими бойцами наши каскадёры проверяли – нет ли рядом гнёзд, чтобы никто не потревожил диких птиц, – делится постановщик трюков, Александр Уваров.

В ближайшее время съемки продолжатся в Волховском районе – возле Новой Ладоги.

– Мы нашли прекрасную деревянную историческую пристань, не тронутую временем. На ней будем снимать эвакуацию жителей блокадного Ленинграда, как они грузятся на баржи, что произойдет дальше – увидите уже в фильме, – заинтриговала Светлана Федина.

Премьера фильма запланирована на 2025 год. Ленинградцы смогут увидеть на экранах кинотеатра историческую драму, а вместе с ней – и хорошо знакомые места родного края.

Александра Родионова

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