«Унесенные революцией» в Ленинградской области

За время съемочного периода командой создателей фильма были исследованы уникальные места Ленинградской области, легендарные усадьбы - Извара, Торосово, Гостилицы, Приютино и Елизаветино. За каждой из них, ныне почти заброшенных, стоит своя интереснейшая история. Задачей кинематографистов было приоткрыть тайны этих мест, поделиться историями их судеб, привлечь к ним внимание туристов, рассказать о их состоянии сегодня.

Вот и завершены последние работы над картиной «Унесённые революцией», созданной некоммерческим фондом «Новые горизонты» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и при участии кинокомпании "УРСУС-ФИЛЬМ". Следующим этапом масштабного культурно-образовательного проекта станут организованные показы ленты школьникам Ленинградской области, а в дальнейшем запланирована и трансляция нового фильма в сети Интернет.

Президент Некоммерческого фонда поддержки социальных проектов "Новые горизонты" Людмила Бандурко, директор кинокомпании "УРСУС-ФИЛЬМ" Василий Мамчур.