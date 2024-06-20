В Приоратском парке пройдут мероприятия ко Дню памяти и скорби

В 15:00 у Водонапорной башни соберутся интеллектуалы и знатоки советского кино и музыки. Для всех желающих пройдет викторина с туром про фильмы и песни о Великой Отечественной войне. В доброй и ностальгической игре прозвучат вопросы о любимых с детства кинокартинах и песнях. Участие бесплатное, регистрация не требуется.

Детская программа в 16:00 начнется с выступления на летней эстраде юных талантов. Напоминаем, что заявки для участия в творческом марафоне принимаются в группе Паркового агентства в Вконтакте: https://vk.com/parkilenreg. Продолжится программа показом фильма «Сестренка» (реж. Александр Галибин, 2019 год, 6+).

В 18:30 на Летней эстраде прозвучит музыка военных лет, легендарные песни о Великой Отечественной войне, о героях былых времен. В 19:00 начнется показ фильма «...А зори здесь тихие» (реж. Станислав Ростоцкий, 1972 год).

Вход на все мероприятия свободный.