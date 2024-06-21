Бизнесу Ленобласти помогает Фонд

Государство активно помогает сегменту малого и среднего предпринимательства (МСП), предоставляя налоговые преференции и предлагая различные программы льготного кредитования. Финансовая поддержка, как эффективный инструмент развития бизнеса, активно оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ.

Доступность заёмных средств и сведение до минимума необходимых для предоставления документов — стали одними из самых важных факторов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса на территории Ленинградской области.

Сегодня не только модернизируются действующие программы поддержки, но и вводятся новые. Так, например, в 2024 году утвержден стандарт «РЕГИОН+», согласно которому субъект МСП может воспользоваться льготным финансированием на приобретение промышленного оборудования по ставке 5% годовых и в сумме до 20 млн. рублей, предоставив при этом упрощенный комплект документов.

Хочется отметить, что на региональные займы по линии Фонда развития промышленности теперь могут претендовать предприятия, занимающиеся пищевым производством (ОКВЭД 10, 11.07) и полиграфической деятельностью (ОКВЭД 18).

Объем капитализации Фонда на 2024 год составил 467 млн. рублей. Сформирован реестр более чем из 30 проектов, претендующих на получение льготного финансирования.

Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области в рамках своей деятельности предоставляет займы Фонда развития промышленности до 200 млн рублей.

Подобные меры поддержки помогают развиваться не только бизнесу, но и укреплять экономику региона в целом. Это особенно важно сейчас, когда после ухода с рынка иностранных игроков освободились новые ниши, а с возобновлением курса на создание новой продукции с потенциалом высокой конкурентоспособности ещё более остро встала проблема наращивания производственных мощностей отечественных предприятий.

Подробную информацию о финансовой поддержке, предприниматели могут получить на сайте Фонда www.813.ru