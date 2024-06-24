В центре «Мой бизнес» - защита проектов молодых предпринимателей

Свои проекты представили 5 предпринимателей в возрасте до 25 лет (включительно). Перед защитой проектов участники прошли обучение, которое проводит центр «Мой бизнес» по программе Корпорации МСП в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

В рамках обучения участники рассмотрели практические инструменты для создания бизнеса, необходимые с момента формирования идеи до регистрации предприятия, изучили основы маркетинга, а также ознакомились с юридическими аспектами предпринимательства, режимами налогообложения, принципами финансового планирования.

На защиту были представлены следующие бизнес-проекты:

- производство текстильных изделий и мебели для новорожденных,

- производство вешалок для химчисток,

- производство видеоконтента для бизнеса,

- открытие пункта выдачи популярных маркетплейсов,

- кофейня.

По итогам защиты проектов предприниматели получат от 100 до 500 тысяч рублей.

Всего в Ленинградской области в 2024 году было выдано более 80 "молодежных" грантов на сумму более 38 млн рублей.

Узнать подробнее о грантах для молодых предпринимателей можно по ссылке