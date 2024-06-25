Когда отремонтируют улицу Чехова в Гатчине?

Этим летом улица Чехова будет капитально отремонтирована. Рабочие должны выполнить ремонт проезжей части улицы Чехова – с тротуарами, устройством «умных остановок» и заменой водопровода (отключение воды жителей не коснется). В понедельник, 24 июня, ход работ на улице Чехова проверила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Прокладка водопровода в этом году проходит путем прокола под проезжей частью и протаскиванием трубы. Для этого заказчик работ, МУП «Водоканал», приобрел специальную буровую машину – для горизонтально направленного метода бурения. Подрядчик взял эту машину в аренду.

Ремонт будет проходить в три этапа. Первый наконец-то начался. На этом этапе должен быть отремонтирован отрезок от улицы Рощинской до Радищева с прокладкой водопроводных труб диаметром 500 мм. Второй этап ремонта – участок от Радищева до Соборной, третий – от Соборной улицы до К. Маркса, практически до Варшавского вокзала.

В понедельник, 24 июня, техника работала в районе Татарского переезда. На большой глубине экскаватор откапывал один из «узлов» водопроводных сетей.

Как заверил директор МУП «Водоканал» Станислав Солоп, работы ведутся по графику, а все вопросы и с новой техникой, и особенностями грунта решаются специалистами в рабочем порядке.

Как только будет произведена замена водопровода, начнется капитальный ремонт улицы. Как раз сейчас завершаются конкурсные процедуры по выбору подрядчика, который возьмется за ремонт. Победителя назовут 1 июля. На выполнение условий контракта по ремонту дорожного полотна и тротуаров отводится 90 дней с момента подписания.

Татьяна Можаева