Плед дружбы нашёл хозяйку!

Инне Вениаминовне — 94 года. Она была очень рада гостям, вниманию и яркому тёплому подарку. Она позитивно настроена и шлёт всем причастным пожелания крепкого здоровья!

Напомним, идея Пледа дружбы объединила сразу несколько организаций и сообществ, среди которых — гатчинская городская библиотека им. А.И. Куприна, «Люди вяжут людям, «Гатчинская Хурма», благотворительный фонд «Благо Дари» и множество неравнодушных людей. Мастерицы собрались 8 июня, во Всемирный день вязания на публике, в городской библиотеке им. А.И. Куприна, чтобы создать из разноцветных вязаных квадратов тёплый Плед дружбы.

И вот плед нашёл свою хозяйку, но, как сообщается на страничке «Гатчинской Хурмы» ВКонтакте, рукодельницы не смогли остановиться на достигнутом. Они продолжают вязать волшебные «бабушкины квадраты», что само по себе является прекрасной цветотерапией. Сейчас в работе у мастериц — ещё два Пледа дружбы и есть задел на третий. Будущие хозяева новых пледов пока скоро будут определены, но уже точно известно, что это будут подопечные фонда «Благо Дари».

Добрые мастерицы приглашают принять участие в этой доброй истории! «Гатчинская Хурма» продолжит принимать и собирать «бабушкины квадратики» в большие прекрасные пледы, аккумулирующие тепло ваших сердец и рук в ярких подарках для одиноких людей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах.

Ввязывайтесь в добрые дела мастериц Ленинградской области, согрейте своими «квадратиками» тех, к кому судьба оказалась особенно немилосердной! Подробности можно узнать на страничках сообществ ВКонтакте «Гатчинской Хурмы» (https(//vk.com/gatchinskayahurma) и «Люди вяжут людям» (https://vk.com/lyudi_vyazhut).

И, конечно же, «Гатчинская Хурма» по-прежнему вяжет к морозам тёплые шерстяные комплекты для бездомных гатчинцев: шарфы, шапки, варежки и носки. Присоединяйтесь!