Жаркое лето, горячий асфальт
Сезон дорожных работ в Ленинградской области в самом разгаре. Где-то, как на станции Свирь в Подпорожье, уже можно проехать по свежему асфальту, а где-то, как в Усть-Луге Кингисеппского района, работы только начинаются. Журналист «Ленинградской панорамы» вместе со специалистами «Ленавтодора» проверил, как протекает ремонт на нескольких крупных объектах 47-го региона.
Гулкий шум дорожной фрезы, снимающей асфальтовое покрытие, громкие разговоры рабочих в спецовках, чёткие команды регулировщика движения — все эти звуки окружают крупнейший в 2024 году дорожный ремонт в Ленинградской области. А именно — замену асфальта на 20-километровом участке дороги на въезде в Гатчину в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы ведутся на трассе со стороны деревни Куровицы через Пижму, Воскресенское, Кобрино и Суйду.
— По этой дороге ежедневно проезжает большой поток автомобилистов, порядка 16 тысяч транспортных средств. К сожалению, асфальт здесь сильно износился. Просьбы заменить дорожное покрытие поступали от жителей всего Гатчинского района, не только от городских, — делится с «Ленинградской панорамой» представитель подрядчика. — Сейчас у нас уже убран ряд автобусных остановок, проведена фрезеровка и снят верхний слой старого асфальта на 8 километрах дороги. Движемся в хорошем темпе.
Работы на объекте ведутся поэтапно. Фрезы снимают изношенный асфальт и убирают старые выбоины, потом начинается укладка чернового слоя, а затем и верхнего — после чего техника перемещается на новый участок.
Обитатели соседних посёлков к дорожному ремонту относятся конструктивно, где-то даже с юмором. Например, местный житель Игнат Павлович, которому, на минуточку, уже около 80 лет, даже просил, чтобы его взяли в рабочие. Говорит, устал смотреть со стороны, а помочь чем-то хочется.
— Вот так вот, бывает, часами стою, наблюдаю за работой. Иногда приношу ребятам перекусить! А шум от техники лично мне не мешает. Сейчас стало даже тише, чем когда грузовики проезжали по старой дороге — она ходуном ходила под колёсами. Хотя, может, это я уже немного глуховат стал, — пошутил житель Куровиц.
Полностью работы на объекте должны закончить до конца лета. Помимо укладки асфальта здесь укрепят обочины, установят новые дорожные знаки.
Прибывшие на место с плановой проверкой представители дорожного хозяйства Ленобласти остались довольны увиденным. Однако просили нас напомнить водителям: дорога на время ремонта сужена, работает реверсивное движение. В такой ситуации особенно важно следить за временными знаками и предупреждениями.
Не менее важный ремонт проводится в эти дни в Лужском районе: там в рамках всё того же национального проекта обновляют участок дороги возле станции Толмачёво. Региональная трасса соединяет шоссе на Псков и одноименную железнодорожную станцию в центре посёлка. По итогам масштабной реконструкции новый облик получит центральная улица населённого пункта, на которой расположены врачебная амбулатория, школа и здание местной администрации.
Дорожники уложат здесь новый асфальт, укрепят обочины и нанесут разметку, а также установят новые остановочные павильоны с пандусами: ими смогут пользоваться люди с ограниченными возможностями здоровья. Как узнала «Ленинградская панорама», работы на объекте должны завершиться в течение двух недель.
— Здесь, как и на большинстве дорог, работы идут по графику. В ряде мест — даже с опережением, — пояснили нам в комитете по дорожному хозяйству Ленобласти. — Действия подрядчиков находятся у нас на контроле. Так, на этой неделе плановые проверки прошли от Луги до Подпорожья, ранее были проверены ремонты в Ломоносовском и Тосненском, Приозерском и Всеволожском, Волховском и Кировском районах.
Напомним, что география дорожных ремонтов в этом году затронет практически всю территорию Ленинградской области от Подпорожья до Выборгского района. Большая часть из них будет осуществлена в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
КСЕНИЯ БОНДАРЕНКО
ФОТО АВТОРА