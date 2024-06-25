Жаркое лето, горячий асфальт

Гулкий шум дорожной фрезы, снимающей асфальтовое покры­тие, громкие разговоры рабочих в спецовках, чёткие команды ре­гулировщика движения — все эти звуки окружают крупней­ший в 2024 году дорожный ре­монт в Ленинградской области. А именно — замену асфальта на 20-километровом участке доро­ги на въезде в Гатчину в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы ведут­ся на трассе со стороны деревни Куровицы через Пижму, Воскре­сенское, Кобрино и Суйду.

— По этой дороге ежеднев­но проезжает большой поток ав­томобилистов, порядка 16 тысяч транспортных средств. К сожалению, асфальт здесь сильно из­носился. Просьбы заменить до­рожное покрытие поступали от жителей всего Гатчинского рай­она, не только от городских, — делится с «Ленинградской панорамой» представитель под­рядчика. — Сейчас у нас уже убран ряд автобусных остановок, проведена фрезеровка и снят верхний слой старого асфаль­та на 8 километрах дороги. Движемся в хорошем темпе.

Работы на объекте ведутся поэтапно. Фрезы снимают изно­шенный асфальт и убирают ста­рые выбоины, потом начинается укладка чернового слоя, а затем и верхнего — после чего техника перемещается на новый участок.

Обитатели соседних посёл­ков к дорожному ремонту от­носятся конструктивно, где-то даже с юмором. Например, местный житель Игнат Павло­вич, которому, на минуточку, уже около 80 лет, даже просил, чтобы его взяли в рабочие. Гово­рит, устал смотреть со стороны, а помочь чем-то хочется.

— Вот так вот, бывает, часа­ми стою, наблюдаю за работой. Иногда приношу ребятам пере­кусить! А шум от техники лично мне не мешает. Сейчас стало да­же тише, чем когда грузовики проезжали по старой дороге — она ходуном ходила под колёсами. Хотя, может, это я уже не­много глуховат стал, — пошутил житель Куровиц.

Полностью работы на объек­те должны закончить до конца лета. Помимо укладки асфальта здесь укрепят обочины, установят новые дорожные знаки.

Прибывшие на место с пла­новой проверкой представи­тели дорожного хозяйства Ле­нобласти остались довольны увиденным. Однако просили нас напомнить водителям: дорога на время ремонта сужена, ра­ботает реверсивное движение. В такой ситуации особенно важ­но следить за временными зна­ками и предупреждениями.

Не менее важный ремонт проводится в эти дни в Лужском районе: там в рамках всё того же национального проекта обновляют участок дороги возле станции Толмачёво. Региональ­ная трасса соединяет шоссе на Псков и одноименную желез­нодорожную станцию в центре посёлка. По итогам масштаб­ной реконструкции новый об­лик получит центральная улица населённого пункта, на которой расположены врачебная амбу­латория, школа и здание мест­ной администрации.

Дорожники уложат здесь но­вый асфальт, укрепят обочи­ны и нанесут разметку, а также установят новые остановочные павильоны с пандусами: ими смогут пользоваться люди с ограниченными возможно­стями здоровья. Как узнала «Ленинградская панорама», работы на объекте должны завершить­ся в течение двух недель.

— Здесь, как и на большин­стве дорог, работы идут по гра­фику. В ряде мест — даже с опе­режением, — пояснили нам в комитете по дорожному хо­зяйству Ленобласти. — Действия подрядчиков находятся у нас на контроле. Так, на этой неделе плановые проверки прошли от Луги до Подпорожья, ранее были проверены ремонты в Ломоно­совском и Тосненском, Приозер­ском и Всеволожском, Волхов­ском и Кировском районах.

Напомним, что география до­рожных ремонтов в этом году за­тронет практически всю терри­торию Ленинградской области от Подпорожья до Выборгско­го района. Большая часть из них будет осуществлена в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

КСЕНИЯ БОНДАРЕНКО

ФОТО АВТОРА