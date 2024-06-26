Фестиваль «Литература и кино» открывается в Гатчине!

Как сообщают организаторы юбилейного кинофестиваля, всего на конкурс было прислано более двухсот заявок. География нынешнего кинофорума очень широка и охватывает практически все регионы России от Северо-Запада до Дальнего Востока. Также в списке конкурсантов есть работы из Прибалтики, Беларуси и Сербии, что в очередной раз подтверждает международный статус фестиваля.

В итоге отбора в конкурсную программу вошли 56 фильмов - практически в два раза больше, чем в прошлом году. Среди работ картины как профессиональных авторов и крупных студий, так и дебютантов. Впервые за всю историю кинофестиваля в конкурсную программу включены сериалы-экранизации.

Работы конкурсантов будет оценивать профессиональное жюри во главе с председателем Ассоциации союзов писателей и издателей России, лауреатом множества литературных премий, в том числе премии «Большая книга», Сергеем Шаргуновым. Также в состав жюри вошли заслуженный деятель искусств Российской Федерации, автор музыки к драматическим и телевизионным спектаклям, мюзиклам Ольга Петрова; киновед, киножурналист, продюсер Алена Сычева; кинорежиссер и сценарист документального кино, телевизионных документальных программ и сериалов Татьяна Малова; писатель, культуролог, кинокритик, художественный руководитель Международного кинофестиваля ArtoDocs Лев Наумов; журналист, писатель, сценарист, политолог, драматург Денис Драгунский.

Программа в этом году очень насыщенная: она будет разворачиваться сразу на нескольких площадках, среди которых - киноконцертный зал «Победа», Гатчинский городской Дом культуры, кинотеатр под открытым небом в парке, площадь перед Гатчинским Домом культуры.

Фильмом открытия фестиваля станет режиссерский дебют Полины Лазаревой «Чайка», который представит народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. Перед конкурсными показами фильмы представят сами режиссеры, по окончании состоятся сессии обсуждений работ с авторами.

Помимо конкурсной программы зрители смогут посмотреть ретроспективные показы фильмов, предоставленных легендарными студиями - юбилярами этого года «Ленфильмом» и «Мосфильмом». Особое внимание уделено фильмам по сценариям писателей-фронтовиков. Традиционно на фестивале будет и детская программа с показом мультфильмов и мастер-классами.

В рамках кинофестиваля пройдут творческие встречи с народной артисткой РСФСР Светланой Немоляевой, народным артистом РФ Александром Михайловым, народным артистом РФ Георгием Штилем, заслуженным артистом России Андреем Ургантом, заслуженной артисткой России Валентиной Паниной, актрисами Женей Глюкк и Мананой Гогитидзе, писателем Евгением Чеширко.

По уже сложившейся доброй традиции вход на все мероприятия фестиваля, кроме церемоний открытия и закрытия, свободный.

Расписание показов, а также более подробную информацию о мероприятиях, программе, участниках и членах жюри можно найти на официальном сайте www.likintfest.ru.

Юлия Лысанюк