Как бороться с наркотической рекламой?

Прежде всего, на повестке дня стоял вопрос «стеновой рекламы», которой испачканы жилые дома и учреждения, в любом спальном районе можно прямо на стене дома прочитать, «где торгуют смертью».

О проведении мониторинга зданий и территорий социальных объектов, направленного на своевременное выявление и ликвидацию информации о распространении наркотиков, на комиссии доложила зампредседателя комитета ЖКХ Марина Косачева.

Так, по информации, представленной администрациями поселений, мониторинг ведется регулярно, содействие оказывают управляющие организации, муниципальные предприятия по благоустройству и граждане. Однако злоумышленники работают на опережение, и, не успеют коммунальщики ликвидировать одну рекламу наркотиков, как рядом появляются еще три.

Очевидно, что необходимо более серьезно подойти к вопросу видеонаблюдения для выявления и привлечения к ответственности правонарушителей. Например, в качестве дополнительного контроля в Большеколпанском поселении системы круглосуточного видеонаблюдения установлены на зданиях администрации, Центра культуры и на пяти общественных территориях. В Коммунаре камеры работают постоянно на здании администрации, Дома культуры, почты на Ленинградской, 1, на территории спорткомплекса, в парке «Ижора» и на набережной в Техническом переулке. При появлении наркотической рекламы администрации поселений незамедлительно принимают меры к ее устранению.

За 2024 год в администрацию Гатчинского района поступило около 40 обращений по фактам размещения информации о торговле наркотиками на объектах недвижимости и инфраструктуры. Собственники и балансодержатели без устали закрашивают эту «наскальную живопись».

Культура и труд – в противовес наркотикам

Задача антинаркотической комиссии – это, прежде всего, профилактика. На комиссии обсуждались вопросы занятости подростков: дополнительные занятия, кружки, увлечения, трудовая деятельность – все это способно отвлечь детей от дурных компаний и мыслей и направить подростковую энергию в конструктивное русло.

Начальник планово-финансового сектора комитета по спорту, туризму и молодежной политике Мария Фоничева довела до сведения комиссии информацию об организации временных рабочих мест для подростков.

Так, в этом году планируется трудоустроить во всех поселениях Гатчинского района 906 подростков (на 168 человек больше, чем в 2023-м), из них в летний период будут работать 790 человек. Ребята занимаются благоустройством дворов, убирают улицы от мелкого мусора, ухаживают за растениями на клумбах, помогают в уборке на различных муниципальных объектах, выполняют другую посильную работу. Работают по два или по четыре часа в день. Зарплата подростка в этом году составит не менее МРОТ – 20125 рублей.

Также традиционно в Гатчинском районе будет организован Губернаторский молодежный трудовой отряд, в который войдет 138 подростков: 90 – из Гатчины, 28 – из Коммунара, 10 – из Сусанино и 10 – Дружной Горки. Для ребят будет организовано горячее питание, единая форма, досуговые мероприятия и экскурсионные поездки, и каждый получит на память сувенир. Финалом проекта станет традиционный областной фестиваль губернаторских трудовых отрядов.

Также на заседании прозвучали доклады об организации культурно-массовых мероприятий в Гатчине и районе. В частности, в первом полугодии в учреждениях культуры Гатчинского района в сфере профилактики наркомании проведено 192 мероприятия, направленных на популяризацию здорового образа жизни, которые посетило свыше 11,5 тысяч человек. Во время месячника антинаркотической направленности, который проходил с 26 мая по 26 июня, 57 антинаркотических мероприятий посетили 1705 человек.

О проведении антинаркотической работы в Сиверском поселении рассказала начальник сектора по туризму администрации Сиверского городского поселения Евгения Калинина.

В завершение комиссия обсудила вопрос тестирования школьников и студентов на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, были определены конкретные адреса в городе и районе, на которые следует обратить особое внимание полиции.

Андрей Соколов