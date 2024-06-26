Как бороться с наркотической рекламой?
В гатчинской администрации 20 июня состоялось очередное заседание антинаркотической комиссия под председательством заместителя главы администрации Гатчинского района Александра Супренка.
Прежде всего, на повестке дня стоял вопрос «стеновой рекламы», которой испачканы жилые дома и учреждения, в любом спальном районе можно прямо на стене дома прочитать, «где торгуют смертью».
О проведении мониторинга зданий и территорий социальных объектов, направленного на своевременное выявление и ликвидацию информации о распространении наркотиков, на комиссии доложила зампредседателя комитета ЖКХ Марина Косачева.
Так, по информации, представленной администрациями поселений, мониторинг ведется регулярно, содействие оказывают управляющие организации, муниципальные предприятия по благоустройству и граждане. Однако злоумышленники работают на опережение, и, не успеют коммунальщики ликвидировать одну рекламу наркотиков, как рядом появляются еще три.
Очевидно, что необходимо более серьезно подойти к вопросу видеонаблюдения для выявления и привлечения к ответственности правонарушителей. Например, в качестве дополнительного контроля в Большеколпанском поселении системы круглосуточного видеонаблюдения установлены на зданиях администрации, Центра культуры и на пяти общественных территориях. В Коммунаре камеры работают постоянно на здании администрации, Дома культуры, почты на Ленинградской, 1, на территории спорткомплекса, в парке «Ижора» и на набережной в Техническом переулке. При появлении наркотической рекламы администрации поселений незамедлительно принимают меры к ее устранению.
За 2024 год в администрацию Гатчинского района поступило около 40 обращений по фактам размещения информации о торговле наркотиками на объектах недвижимости и инфраструктуры. Собственники и балансодержатели без устали закрашивают эту «наскальную живопись».
Культура и труд – в противовес наркотикам
Задача антинаркотической комиссии – это, прежде всего, профилактика. На комиссии обсуждались вопросы занятости подростков: дополнительные занятия, кружки, увлечения, трудовая деятельность – все это способно отвлечь детей от дурных компаний и мыслей и направить подростковую энергию в конструктивное русло.
Начальник планово-финансового сектора комитета по спорту, туризму и молодежной политике Мария Фоничева довела до сведения комиссии информацию об организации временных рабочих мест для подростков.
Так, в этом году планируется трудоустроить во всех поселениях Гатчинского района 906 подростков (на 168 человек больше, чем в 2023-м), из них в летний период будут работать 790 человек. Ребята занимаются благоустройством дворов, убирают улицы от мелкого мусора, ухаживают за растениями на клумбах, помогают в уборке на различных муниципальных объектах, выполняют другую посильную работу. Работают по два или по четыре часа в день. Зарплата подростка в этом году составит не менее МРОТ – 20125 рублей.
Также традиционно в Гатчинском районе будет организован Губернаторский молодежный трудовой отряд, в который войдет 138 подростков: 90 – из Гатчины, 28 – из Коммунара, 10 – из Сусанино и 10 – Дружной Горки. Для ребят будет организовано горячее питание, единая форма, досуговые мероприятия и экскурсионные поездки, и каждый получит на память сувенир. Финалом проекта станет традиционный областной фестиваль губернаторских трудовых отрядов.
Также на заседании прозвучали доклады об организации культурно-массовых мероприятий в Гатчине и районе. В частности, в первом полугодии в учреждениях культуры Гатчинского района в сфере профилактики наркомании проведено 192 мероприятия, направленных на популяризацию здорового образа жизни, которые посетило свыше 11,5 тысяч человек. Во время месячника антинаркотической направленности, который проходил с 26 мая по 26 июня, 57 антинаркотических мероприятий посетили 1705 человек.
О проведении антинаркотической работы в Сиверском поселении рассказала начальник сектора по туризму администрации Сиверского городского поселения Евгения Калинина.
В завершение комиссия обсудила вопрос тестирования школьников и студентов на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, были определены конкретные адреса в городе и районе, на которые следует обратить особое внимание полиции.
Андрей Соколов