Константин Ермаков – Почетный гражданин города Гатчины

Как доложил по данному вопросу глава города Гатчины Виталий Филоненко, в установленные сроки в комиссию по присвоению звания «Почетный гражданин города Гатчины» поступило 4 представления на Константина Николаевича Ермакова – от председателя совета Почетных граждан города Гатчины Антонины Качаловой, совета Гатчинской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», директора ФГБУ «ПИЯФ - НИЦ «Курчатовский институт» и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области от Гатчинского района.

Константина Николаевича Ермакова гатчинцы хорошо знают. Он родился в 1939 году в Ленинграде, в семье рабочих. Житель блокадного Ленинграда. Учился в Ленинградском политехническом институте на физико-механическом факультете, после окончания которого в 1962 году был направлен на работу в Гатчинский филиал физико-технического института им. А.Ф. Иоффе АН СССР (ныне НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ). В Гатчине живет с 1963 года. Кандидат физико-математических наук. В течение 1979–1984 годов без отрыва от научной работы возглавлял профком ПИЯФ, являлся членом отраслевого обкома профсоюзов, членом ревизионной комиссии облсовпрофа. В 1988 году был избран трудовым коллективом института на должность заместителя директора. С 1991-го по 1995 год работал заместителем председателя Ленинградского научного центра АН СССР. В 1996 году избран заведующим лабораторией ПИЯФ. С июня 2006 года - ведущий научный сотрудник РАН ПИЯФ. С 2017 года - заместитель руководителя по науке отделения перспективных разработок.

Константин Николаевич неоднократно избирался депутатом города Гатчины. Сейчас он общественный помощник Уполномоченного по правам человека Ленинградской области в Гатчинском районе, председатель Гатчинской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

Депутаты поддержали представленные ходатайства и приняли решение о присвоении К.Н. Ермакову звания «Почетный гражданин города Гатчины» - за большую работу по защите интересов жителей города Гатчины и личный вклад в патриотическое и нравственное воспитание молодого поколения.