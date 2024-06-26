Русская гармонь звучит в Гатчине

На площадке Гатчинского ГДК на протяжении субботнего дня будет идти второй этап Всероссийского фестиваля, который завершится масштабным гала-концертом победителей. Таланты из более чем 10 регионов России включились в борьбу за победу в фестивале.

После заочного отборочного этапа в финал было допущено 26 участников, среди которых как сольные исполнители, так и творческие коллективы. Кто станет обладателем ГРАН-ПРИ и ценных призов узнаем субботним вечером на сцене Гатчинского ДК.

Всех зрителей приглашаем на конкурсные выступления с 10:00 до 13:00, а также на Гала-концерт с 19:00 до 21:00, где вместе с победителями выступят баянист, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, победитель конкурса «Человек слова и дела — 2022», директор Гатчинского городского Дома культуры — Сергей Фикс и генеральный директор Продюсерского центра «Русская гармонь», автор и ведущий русской народной телепередачи «Гармонисты России» на телеканале Жар-Птица, поэт-песенник — Александр Ганичев.

Подробная информация о билетах на гала-концерт по ссылке: https://vk.cc/cxAl5u