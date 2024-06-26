Трудовое лето

О трудовых бригадах

В 2024 году ГДМ стал победителем ежегодного конкурсного отбора на получение грантов от Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Как рассказала начальник отдела профориентации Гатчинского Дворца молодежи Наталья Волкова, по гранту выделены 452 трудовые вакансии в трудовые бригады. Это на 100 вакансий больше, чем в прошлом году. В июне в ГДМ работают 127 гатчинских подростков. На июль и август сформированы бригады по 100 человек.

Сейчас специалисты ГДМ обрабатывают документы для официального трудоустройства ребят. Подростки также проходят обязательную регистрацию на портале «Работа России». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись ЕСИА.

«В трудовые бригады, в первую очередь, зачисляются подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и те, чьи родители находятся на СВО», — рассказала Наталья Сергеевна.

По условиям проекта есть важное требование, которое ГДМ как работодатель обязан соблюдать. Подростки могут быть трудоустроены в бригаду только на один месяц в году.

Рабочий день бойцов составляет два или четыре часа в день в зависимости от того, сколько выбрал сам подросток. Бригады работают в две смены: утром и во второй половине дня. Для тех, кто приходит в утреннюю смену — это 50 человек — день начинается в 9.45 с зарядки на свежем воздухе. Затем ребята идут на объект, на котором будут работать. В их обязанности входят прополка или озеленение, уборка бытового мусора во дворах и на улицах города.

Каждая бригада состоит из десяти человек и бригадира. Ежедневно на утренней планерке с начальником отдела профориентации ГДМ бригадир получает рабочее задание, которое ребята отрабатывают за смену. Как говорит Наталья Волкова, бригадир должен уметь организовать работу своей команды. Его задача — не просто наблюдать за подростками, а направлять их, чтобы получить качественный результат.

За свой труд подростки получают заработную плату, которая составляет не менее одного МРОТа. В этом году оклад за четыре часа работы — 20 125 рублей. Также в дополнение к зарплате по условиям проекта подростки получают материальную поддержку от Гатчинского Центра занятости населения.

С места событий

17 июня после утреннего сбора и зарядки корреспондент «Гатчинской правды» Екатерина Кузнецова отправилась с одной из бригад к месту работы, на улицу Леонова.

«Как правило, для бригад чередуют задания, чтобы у ребят было ощущение разнообразия, и они постепенно привыкали к работе. Ведь для многих из них это первый трудовой опыт», — объяснила бригадир Яна Михайлова.

От входа в Приоратский парк бригада поэтапно перемещалась по улице Леонова до пересечения с улицей Чехова. В этот день бойцы убирали с тротуара и газонов бутылки, банки, бумагу и другой мусор, снимали с фасадов зданий рекламные объявления и складывали их в пакеты. Они были тяжелыми, потому что попадалось много стекла.

Мусор собирался в специальные мешки, которые были выставлены в определенных местах, чтобы работники УБДХ смогли их забрать и вывезти на утилизацию.

Бригадир сделала фотоотчет о проделанной работе, где было зафиксировано количество мусорных мешков и их местоположение. Эти фотографии были отправлены кураторам, начальнику отдела профориентации ГДМ Наталье Волковой. Через четыре часа, закончив работу, ребята разошлись по домам. В три часа дня началась вечерняя смена бригад в ГДМ.

«У нас в большинстве работают ответственные ребята: не опаздывают, всегда на связи, отпрашиваются, если вдруг появляются неотложные дела (например, посещение врача). Несмотря на юный возраст, в полном объеме выполняют свои рабочие обязанности. Чтобы не потерять в зарплате, ребята могут договориться и отработать пропущенные часы с другой бригадой», — добавила Яна Михайлова.

Работа круглый год

Трудовые бригады в ГДМ формируются не только на период летних каникул. Подростки могут также работать весной и осенью в вечернее время.

«Чтобы не было накладок с учебой, весенние и осенние бригады работают только по два часа в день», — поясняет Наталья Волкова.

Помимо обычных трудовых бригад в ГДМ уже более 15 лет реализуется проект Губернаторский молодежный трудовой отряд (ГМТО). Он работает в летний период — в июле и августе. С 2023 года ГДМ участвует в реализации еще одного проекта — круглогодичного Губернаторского молодежного трудового отряда (КГМТО). В прошлом году отряд был организован с сентября по конец ноября, а в 2024 году работает с апреля до середины июля.

По словам Натальи Сергеевны, среди бойцов губернаторских отрядов есть ребята из малообеспеченных семей и те, кто находится в трудной жизненной ситуации. Часть подростков приходит в отряд по направлению Комиссии по делам несовершеннолетних.

Для бойцов губернаторских отрядов требования к работе такие же, как и в обычных трудовых бригадах. Отряд работает по благоустройству городских территорий. Для них также выделяют финансирование на организацию горячего питания, форму и досуг.

«Это та же самая работа. Они ходят по городу, убираются, приводят наш любимый город в лучший вид», — пояснила Наталья Волкова.

Специалисты ГДМ также организуют для ребят из трудовых бригад различные досуговые мероприятия. Это могут быть профильные и тематические экскурсии, участие в молодежных акциях, квизах, встречи со спикерами. Так подростки вовлекаются в жизнь города, развивают свои личностные качества и творческие возможности.

Как стать частью трудовой бригады

Для тех, кто хочет и может работать этой осенью, набор в трудовые бригады откроется в июле.

«Важная деталь в процессе трудоустройства: нужно записаться в электронную очередь на определенный день. В этот день потом необходимо прийти и принести полный пакет документов», — добавила Наталья Сергеевна.

Вся актуальная информация о записи в трудовые бригады размещается на сайте и в группе Гатчинского Дворца молодежи «ВКонтакте».

Не только работа

После работы в трудовых бригадах многие подростки не прощаются с Дворцом молодежи, а становятся студийцами или волонтерами. В ГДМ работают молодежные студии на любой интерес. Все занятия бесплатны.

Студия «САМ PRO» дает возможность ощутить себя частью команды, научиться актерскому мастерству, стать организатором и ведущим молодежных мероприятий.

Ребята из Волонтерского клуба «ТИМ-ГДМ» помогают ветеранам, участвуют в проведении спортивных соревнований и городских праздников в Гатчине. В рамках игровой программы «Дружинушка» ребята проводят игры на дворовых и городских пространствах для детей Гатчины, которые остались на летний период в городе.

Гатчинский Дворец молодежи приглашает всех, кто хочет развивать сообщество «Добро.Центр.Гатчина», участвовать в реализации благотворительных и гражданских инициатив. Недавно в ГДМ появилась «Добро.Полочка». Здесь можно приобрести продукцию, созданную людьми с ограниченными возможностями здоровья.

В репертуаре творческого коллектива «ТЕАТРиК» более 20 театральных постановок. В студии физического развития «Импульс» можно освоить различные практики из йоги или стать мастером школы поинга.

«Студии ГДМ открыты с сентября по май, потому что в летний период у нас начинается работа трудовых бригад, а у студийцев – каникулы. В ГДМ каникул не бывает. Наши двери открыты для всех, кто хочет жить яркой и интересной жизнью и помогать дальнейшему развитию нашего любимого города Гатчины», — подвела итог Наталья Волкова.

Екатерина Кузнецова