Благодарность водителям от Гатчинского военного госпиталя

Представители госпиталя тепло поблагодарили районную администрацию за помощь и поддержку и вручили благодарности гатчинским водителям, подчеркнув, что это признательность от всего коллектива и от тех, кому эта помощь была оказана, - наших героев-бойцов, которые защищают Родину.

- Мы вместе делаем одно большое дело. Вы не понаслышке знаете, как нам непросто. Мы без вас, как без рук. Вы – огромные молодцы, никогда ни в чем не отказываете! И утром, и вечером, и ночью – в любой момент, когда потребуется помощь! Если нужно, и на руках отнесете, и добрым словом ободрите. Всем вам от всей души - добра и мира! – сказали представители госпиталя.

Александр Корец, Биктимир Раимов, Андрей Маркувенас, Андрей Морозов, Василий Умилин – вот имена водителей, которым благодарны сотрудники Гатчинского госпиталя. За отличную организацию помощи и транспортировки также поблагодарили Игоря Петрова.

На аппаратном совещании обсуждалась организация подготовки к выборам депутатов Гатчинского муниципального округа, которые состоятся 8 сентября.

И.о. председателя комитета по опеке и попечительству Гатчинского района Светлана Кузьмина рассказала об исполнении государственных полномочий, возложенных на органы местного самоуправления в соответствии с областным законом №47-оз по защите прав и законных интересов граждан, находящихся под опекой или попечительством

Председатель комитета финансов Любовь Орехова рассказала об итогах оценки качества управления муниципальными финансами Гатчинского района. По итогам 2023 года все муниципальные образования Гатчинского района показали хорошие результаты: высокую и надлежащую степень качества управления муниципальными финансами.

Глава администрации Людмила Нещадим поздравила Пудомягское и Сяськелевское поселения, занявшие 1 и 2 место, соответственно, в рейтинге среди 121 сельского поселения Ленинградский области, и поблагодарила весь финансовый блок за хорошую работу.

Татьяна Можаева