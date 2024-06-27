В Ленобласти определили лучших экспортёров

В этом году конкурс имеет особый статус – он является V юбилейным в Ленинградской области.

«С помощью господдержки и благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» нашим экспортёрам удалось наладить поставки в более чем 50 стран мира. 1200 компаний малого и среднего бизнеса вышли на экспорт. И для нас особенно важно, что в это непростое время компании не опускают руки и продолжают искать партнёров на дружественных рынках. В этом им помогают международные выставки, бизнес-миссии, где региональный центр поддержки экспорта организует участие наших производителей», — прокомментировал заместитель председателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов.

Победителями конкурса по итогам 2023 года стали в категории «крупный бизнес» стали:

- Производитель комбикормов для сельскохозяйственных животных «Гатчинский ККЗ» в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»;

- Производитель фосфоросодержащих удобрений Волховский филиал «Апатит» в номинации «Экспортер года в сфере промышленности»;

- Производитель дверей и дверных систем компания «Веллдорис» в номинации «Экспортер года в сфере производства строительных материалов».

Победителями в категории «малый и средний бизнес» стали:

- Производитель теплоизоляционных материалов ООО НПО «Полифас-Экспорт» в номинации «Экспортер года в сфере химической промышленности»;

- Изготовитель трубопроводной арматуры для предприятий теплоэнергетики ЗАО «НПО Флейм» в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий»;

- Торфопереработчик ООО «Норд палп» в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»;

- Кондитерское предприятие ООО «Бейкери продакшн» в номинации «Экспортер года в сфере пищевой промышленности»;

- Производитель мебельных компонентов ООО «Слотекс-МК» в номинации «Экспортер года в сфере производства строительных материалов»;

- Производитель гофрокартона и упаковки ООО «Нурек» в номинации «Экспортер года в сфере лесоперерабатывающей промышленности»;

- «Прорыв года» - производитель полимерных элементов для дорожных покрытий ООО «Ломакс»;

- В номинации «Женщина-экспортер» победило производство упаковки для цветов ИП Меньшикова Яна Борисовна.

Также вручены награды в двух спецноминациях:

- «Лучшим экспортером Ленинградской области по версии представительства АО «РЭЦ» в городе Санкт-Петербурге» стал производитель конфет ООО «Пурпур»;

-«Лучшим экспортером Ленинградской области по версии ПАО «Банк Санкт-Петербург» стал производитель продуктов для здорово питания ООО «Энергон РУС».

Напомним, «Экспортер года» - Всероссийский ежегодный конкурс для крупных компаний, компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, достигших наибольших успехов в осуществлении экспорта. После прохождения регионального этапа компании принимают участие во Всероссийском отборе. Церемония награждения победителей и призеров федерального этапа пройдет на Международном экспортном форуме «Сделано в России» при участии первых лиц Правительства Российской Федерации. Премия «Экспортер года» учреждена Правительством Российской Федерации и входит в перечень мер национального проекта «Международная кооперация и экспорт».