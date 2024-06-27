Встреча молодёжного актива

С приветственным словом к ребятам обратилась глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

- Гатчинская молодежь участвует во множестве муниципальных проектов, представляет Гатчинский округ на областном и федеральном уровнях, и нам действительно можно гордиться вашими успехами! Делитесь своими идеями и планами! Только вместе мы сможем создать территорию, где каждый сможет реализовать свой потенциал, - сказала Людмила Николаевна.

Обращаясь к молодежи, она рассказала о социально-экономическом развитии района, об успехах и задачах, которые стоят теперь уже перед Гатчинским муниципальным округом. Также глава администрации сделала акцент на поддержке одаренных школьников, золотых и серебряных медалистов, лучших студентов и молодых специалистов. Участники встречи поспешили задать вопросы и из первых уст узнали, где и как получить выпускникам поощрение за медаль, появится ли досуговое пространство на месте здания бывшей пожарной части в микрорайоне Мариенбург, какова судьбы разрушающегося здания католической церкви на улице Володарского.

Специалист комитета по молодежной политике Ленинградской области Анастасия Белорусцева дала практические рекомендации по регистрации на XVI молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» и рассказала о реализации форумной компании.

С предложениями о сотрудничестве с Гатчинским отделением Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» выступил председатель отделения Лев Чернов.

В преддверии празднования Дня молодежи состоялось торжественное награждение сотрудников, ответственных за реализацию государственной молодежной политики, активных представителей молодежных организаций и движений, а также волонтеров Гатчинского района.

Благодарственным письмом депутата Государственной Думы Сергея Яхнюка отмечена работа директора Гатчинского Дворца молодежи Виктории Черновой и заместителя директора Гатчинского Дома культуры Максима Рыженкова.

Благодарственным письмом Федерального агентства по делам молодежи награждена главный специалист комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Маргарита Тердунова.

Благодарность губернатора Ленинградской области объявлена заместителю председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ирине Полуэктовой.

Благодарственное письмо губернатора Ленинградской области вручено методисту Гатчинского Дворца молодежи Людмиле Смирновой, начальнику сектора по туризму администрации Сиверского поселения Евгении Калининой, специалистам местного отделения «Движения Первых» Никите Николаеву и Екатерине Пелевиной.

Благодарность председателя и комитета по молодежной политике Ленинградской области объявлена членам молодежного актива Гатчинского Дворца молодежи - Екатерине Арнаутовой, Максиму Паршикову, Марии Конц, Паниной Полине, Самофаловой Полине, а также члену Молодежного совета Сиверского поселения Андрею Григорьеву и председателю Молодежного совета города Коммунара Анастасии Быстровой.

В завершение заседания специалисты учебно-методического Центра военно-патриотического воспитания «Авангард» провели квиз-игру «Моя страна», посвященную Дню молодежи.

Напомним, что в состав Молодежного совета входят представители поселений Гатчинского района, представители движения «Раздельный сбор. Гатчина», молодежный совет Межрайонной инспекции ФНС России № 7 по Ленинградской области, студенты ГИЭФПТ и Гатчинского педагогического колледжа имени К.Д. Ушинского, представители детского совета Гатчинского района и активная молодежь Гатчинского района в возрасте от 14 до 35 лет.

Татьяна Можаева