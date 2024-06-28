Ромашки для новорождённых

Ромашки – подарок от воспитанников стационарного отделения с временным проживанием реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Дарина». Совместно с воспитателями ребята старшего возраста изготовили эти символы добра и семейного счастья и передали их в Перинатальный центр с добрыми пожеланиям в адрес новорожденных и их родителей.

Это - часть добровольческого проекта «Дети-детям. Добро пожаловать в семью» в рамках ХIII Всероссийской акции «Добровольцы-детям» и сотрудничества между Ленинградским областным перинатальным центром и центром «Дарина». В ближайшем будущем запланированы выездные занятия с участием медиков для девочек-подростков и детей помладше, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

По информации пресс-службы Перинатального центра