Семейной жизни золотые юбиляры

Познакомили пару общие друзья. 26 июня 1974 года в отделе ЗАГС Гатчинского горисполкома был зарегистрирован брак. Лидию Ивановну знают многие гатчинцы – она Почетный работник среднего профессионального образования РФ, Отличник народного просвещения, многие годы проработала в Гатчинском педагогическом колледже преподавателем истории и методики обучения истории.

У Геннадия Петровича и Лидии Ивановны два сына и пять внуков, которые разделили с ними этот торжественный день.

У виновников торжества есть семейные традиции: вместе бывать на рыбалке и в походах за ягодами и грибами, проводить время на даче, встречаться с друзьями.

По информации пресс-службы администрации ГМР