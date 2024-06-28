Выпускники Ленинградской области принимают поздравления

Выпускные вечера проходят во всех школах региона, а главные герои сегодня принимают поздравления не только от своих учителей и родителей. С праздником выпускников поздравил заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер выступил с обращением к выпускникам школ, поздравив их с окончанием учебного года и выразив пожелания успехов в будущем. Он подчеркнул важность полученного образования и призвал молодежь использовать свои знания и навыки для достижения поставленных целей. Он отметил, что мир меняется быстро, и молодые люди должны быть готовы к новым вызовам и возможностям, которые предлагает современность.

«Дорогие выпускники, помните, самый ценный ресурс, который у вас есть – время. Используйте его по максимуму для самореализации. Сегодня Правительство создает все условия для того, чтобы вы могли получить самые широкие навыки и реализовать свой потенциал на благо страны. Желаю вам личных и профессиональных успехов! Верьте в свои силы, ставьте высокие цели и будьте счастливы!» – пожелал Дмитрий Чернышенко.

Традиционный Бал выпускников Ленинградской области сегодня состоится в Большом концертном зале «Октябрьский». Приглашения получили почти 4 тысячи юных ленинградцев, отличившихся в учебе. В их числе — медалисты, победители и призеры олимпиад. По завершении бала выпускники отправятся на легендарные «Алые паруса». Главное событие для выпускников всей страны соберет на берегах Невы более 130 тысяч ребят из разных регионов.