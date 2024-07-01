«Ой, на прялке я пряла!»

Разнообразие прялок в русских землях возникло исторически. Прялка была для русской женщины больше, чем орудием труда. Сопровождающая жизнь женщины с малолетства и до старости, она являлась обрядовым предметом. Прялки в семье берегли и передавали из поколения в поколение. Мужчины дарили их своим дочерям, невестам, женам. Традиционно этот предмет домашнего обихода оформлялся как художественное произведение. В каждой местности формировался свой силуэт прялки, соотношение формы и декоративного убранства.

Главной идеей арт-проекта «Прялки» квилт-студии «Лоскутный остров» стали росписи русского народного творчества XVIII–XIX вв. Поволжья, Архангельской и Вологодской областей. Каждая русская прялка была неповторимой, с огромным количеством мельчайших деталей. Такими же стали и текстильные «прялки» мастериц из Южно-Сахалинска.

Работы выполнены в разных видах росписи - городецкой, пермогорской, уфтюжской, ракульской, борецкой и т.п. Каждое панно отличает множество мелких деталей и живописных подробностей. За каждым текстильным образом скрывается большая исследовательская работа. Участницы «Лоскутного острова» посещали Сахалинский областной художественный музей, в фонде которого имеется коллекция русских прялок из разных уголков России, чтобы изучить историю, особенности росписи и резьбы по дереву выбранных для вдохновения произведений народного искусства.

Задачей мастериц было в точности воспроизвести узоры, каждый из которых несет в себе сакральный смысл. Для участниц квилт-клуба такое погружение в декоративно-прикладное народное искусство стало поводом глубоко прочувствовать свою принадлежность к русской истории и народной культуре.

Выставку квилт-студии «Лоскутной остров» в библиотеке им. А.И. Куприна дополняют избранные работы мастериц из Гатчинского района.

Юлия Лысанюк