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4 июля в Гатчине отключат воду

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет о плановом отключении холодной воды.

Рубрики:  ЖКХ

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с устранением утечки на сетях водопровода 4 июля 2024 с 09.00 до окончания работ будет отключена холодная вода по следующим адресам:

г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 59, ул. Рощинская, д. 11, 11А.