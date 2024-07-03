4 июля в Гатчине отключат воду

В музее-заповеднике «Гатчина» 28 июня открылась выставка «Оккупация». В экспозиции - уникальные артефакты военных лет, рассказывающие о трагических событиях на нашей земле с 1941 по 1944 годы. Она стала своего рода продолжением первой выставки в рамках цикла «К 80-летию освобождения Гатчины от нацистской оккупации», которая была посвящена эвакуации.