4 июля в Гатчине отключат воду
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет о плановом отключении холодной воды.
Рубрики: ЖКХ
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с устранением утечки на сетях водопровода 4 июля 2024 с 09.00 до окончания работ будет отключена холодная вода по следующим адресам:
г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 59, ул. Рощинская, д. 11, 11А.
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