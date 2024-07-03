Стадион «Спартак» в Гатчине приглашает жителей

- Это очень старый, довоенный стадион. Переходил из рук в руки, менялись собственники. Предыдущий собственник стадионом почти не занимался. Очень долго искали варианты, как нам этот стадион использовать. В конце концов приняли решение выкупить и реконструировать стадион. Получился очень хороший спортивный объект с трибунами. Точно будет загружен по назначению, потому что в Гатчине любят спорт. Здесь уже готовится юная смена футбольного клуба «Ленинградец». Также важно, что легкоатлетический комплекс стадиона соответствует современным стандартам. Это и беговые дорожки, и секторы для прыжков в длину, прыжков в высоту и толкания ядра, — отметил глава региона.

В процессе реконструкции здесь полностью заменили футбольное поле, беговые дорожки, которые теперь соответствуют мировому уровню, установили трибуну на 704 места.

Обновленный стадион «Спартак» рассчитан на соревнования всероссийского уровня и является площадкой для ежедневных тренировок гатчинцев и профессиональных спортсменов, в том числе футбольного клуба «Ленинградец».

В спортивном комплексе с футбольным полем есть сектор для толкания ядра, трибуны на 704 зрителя, отдельно стоящее здание со спортивными залами, раздевалками, душевыми, помещениями для тренерского состава и судей.

Проект реализован в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области». Стоимость строительства составила 286,4 млн рублей.

- Сейчас стадион находится в муниципальной собственности, в оперативном управлении Гатчинского городского спортивно-досугового центра. Сотрудники этого муниципального бюджетного учреждения обслуживают стадион, ухаживают за ним, - рассказал председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района Сергей Пименов. - Для самостоятельных занятий на беговых дорожках и уличных тренажерах стадиона «Спартак» жителям Гатчины вход свободный. А футбольное поле, за которым нужно особо ухаживать, – арендуется. График свободных посещений размещен в социальной сети ВКонтакте в группах Комитета по спорту и молодежной политике и Гатчинского городского спортивно-досугового центра: 07:00-09:00 с понедельника по воскресенье и 19:00-21:00 понедельник и пятница. Для посещения стадиона необходимо заполнить договор и ознакомиться с Правилами свободного посещения стадиона «Спартак». Не забудьте взять с собой документ, удостоверяющий личность.

Татьяна Можаева