Дороги в Гатчинском районе обновляются

Сейчас дорожники приступили к снятию изношенного асфальта. В течение лета здесь будет уложено новое покрытие, отремонтированы автобусные остановки, прочищены кюветы, поставлены новые знаки и нанесена разметка.

Путь между Вырицей и Кауштой является частью протяженной региональной трассы от Кемполово до Шапок, соединяющей Волосовский, Тосненский и Гатчинский районы Ленобласти. Ленобласть обновляет ее поэтапно: в прошлом году был сделан участок в Тосно, а ранее — протяженный отрезок от Кикерино в сторону Выры.

Параллельно в Гатчинском районе продолжается самый протяженный дорожный ремонт этого года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»: обновляется путь к Гатчине от деревни Куровицы. Сейчас здесь уже началась укладка черного слоя нового асфальта, техника движется по направлению к Гатчине. Дорожники обращают внимание водителей: необходимо неукоснительно соблюдать требования временных знаков и скоростной режим.