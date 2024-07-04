Гатчина: дайджест культурных событий с 4 по 11 июля

С 3 по 7 июля в киноконцертном зале «Победа» и Гатчинском городском Доме культуры проходит XXX Международный кинофестиваль «Литература и кино». На все показы фильмов и творческие встречи – вход свободный (на творческие встречи бесплатные билеты можно получить в кассе Дома культуры).

8 июля - День семьи, любви и верности

8 июля, в 11.00, в центральной районной библиотека им. А.С. Пушкина (Гатчина, ул. Зверевой, 15а, т. 71-610) начнётся праздничная игровая программа «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка!» (0+).

8 июля, в 12.00, в Гатчине, на бульваре Науки начнётся семейный праздник «Ромашковое счастье» (с играми, викторинами, веселыми забавами (0+)). Организатор - библиотека-филиал №2 «Чудо» (ул. К. Подрядчикова, 13, т. 358-13).

8 июля, в 15. 00, в Гатчине, на улице Соборной начнётся большая праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности. На мероприятии вас ждут концертная программа, творческие мастер-классы, аквагрим, игротека, тематическая фотозона для создания ярких и красочных воспоминаний, а также выступление эстрадно-духового оркестра (0+).

Спектакли

Театр-студия «За углом» (Гатчинский городской Дом культуры, пр. 25 Октября, д. 1, т. 217-21) покажет следующие постановки для взрослых и детей:

6 июля, в 12.00 – детский спектакль «Поющий Поросёнок» (0+).

6 июля, в 18.00 - спектакль для взрослых «Женская логика» (16+).

Выставки

В центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна (Гатчина, ул. Володарского, 17, т. 3-76-13) открыта выставка «Прялки» - арт-проект квилт-студии «Лоскутный остров» (г. Южно-Сахалинск) (6+).

В центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина можно увидеть сразу несколько экспозиций: выставка «Лоскутный Сбор» (клуб лоскутного шитья «Штучка», г. Сосновый Бор); «Тепло наших рук…» - выставка декоративно-прикладного творчества читателей Высокоключевой сельской библиотеки; «Предки и потомки» - выставка-вернисаж оцифрованных картин из собраний Всероссийского музея А.С. Пушкина (6+).

В библиотеке-филиале №2 «Чудо» (ул. К. Подрядчикова, 13, т. 358-13) открыта выставка работ Ксении Томбак «Панно, покрывала, вышивка». Здесь же можно увидеть выставку-путешествие по цветущим садам и паркам «Прямо в сад выбегают ступени».

В духовно-просветительском центре Покровского собора (Гатчина, ул. Красная, 1Б) открыта выставка творческих работ квилт-клуба из Санкт-Петербурга «Отрада».

В музее города Гатчины (пр. 25 Октября, 18, т.2-14-66) открыта выставка графики Виктора Никишина-Голандского «В нескольких штрихах о Гатчине» (0+).

Несколько экспозиций представляет детская библиотека (Гатчина, ул. Хохлова, 16, т. 320-23): «Моя собака и я – верные друзья» - выставка рисунков изостудии Гатчинской школы №9; «Почемучкина поляна» - хит-парад занимательных книг; «Что почитать на каникулах» - выставка-рекомендация.

Лекции, экскурсии, круглые столы

4 июля, в 15.00, в центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна начнётся открытая дискуссия с участием гостей кинофестиваля «Литература и кино» «Текст в документалистике – как и зачем?».

5 июля, в 15.00, в «Купринке» состоится творческая встреча «Лермонтов на экране» с гостем кинофестиваля «Литература и кино», филологом, блогером М. Битоковой.

6 июля, в 12.00, состоится пешеходная экскурсия по Гатчине, организованная музеем города Гатчины. Сбор в музее города Гатчины. Стоимость 150 руб. (6+)

11 июля, в 18.00, в музее города Гатчины пройдёт лекция «Николай I и его семья». Лектор – А.В. Тумурук. Стоимость – по входному билету в музей (6+)

Мемориальный Дом-музей Исаака Шварца приглашает!

6 июля, в 15.30, здесь начнётся фортепианный концерт «Танго. Лики страсти». В исполнении Татьяны Пичкаевой прозвучат произведения Астора Пьяццоллы. Цена билета 150 руб. (6+).

7 июля, в 12.00, начнётся семейная программа «В великой радости друг с другом». Участники семейных команд познакомятся с уникальными экспонатами и историей жизни композитора на мини-экскурсии по Мемориальному Дому-музею Исаака Шварца «И Музыка стала жизнью...», пройдут квест «В поисках вдохновения», примут участие в конкурсе «Семейный альбом» и в интеллектуальной игре «Бинго!». Продолжительность программы – 2-2,5 часа. Стоимость билетов: взрослый – 300 руб., детский – 150 руб. (6+)

Адрес: п. Сиверский, ул. Пушкинская, 4а, телефон: +7 (921) 590-57-78).

Кино

8 июля, в 9.30, в киноконцертном зале «Победа» (пр. 25 Октября, 5, т. 2.15-16) состоится благотворительный показ для людей старшего поколения фильма «Стряпуха» (СССР, комедия/мелодрама (0+).

8 июля, в 11.00, в рамках благотворительного сеанса ко Дню семьи, любви и верности, покажут фильм «На златом крыльце сидели» (6+).

Также в ККЗ «Победа» можно увидеть следующие кинофильмы: «Воображаемые друзья» (США, комедия/семейный/фэнтези (6+)); «Гадкий я 4» США, мультфильм/приключения/семейный/комедия (6+); «Головоломка-2» (США/Япония, мультфильм/приключения/семейный/комедия (6+)); «Тихое место: День первый» Австралия/США, фантастика/ужасы/драма/триллер (12+); «Байкеры» (США, драма/преступление (16+)); «Смотрители» (Ирландия/США, ужасы/фэнтези/триллер/детектив (16+)); «Фуриоса: Хроники безумного Макса» (Австралия/США, приключения/боевик/ фантастика/триллер (18+)).