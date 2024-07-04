Мусора в Приоратском парке станет меньше?

Новые малые архитектурные формы выполнены по эскизу, предложенному АСМ Групп в рамках проекта реставрации и приспособления Приоратского парка, сообщает пресс-служба Паркового агентства Ленинградской области.

На иконографических материалах, относящихся к оптимальному периоду реставрации, проектировщикам не удалось найти образцы. Поэтому авторами проекта были предложены архитектурные аналоги.

В урнах имеются специальные накопительные ведра, в которые складывается мусор. Они установлены в местах, где проходит наибольшее количество человек. Прежние урны расставили вдоль дорожек за Филькиным озером и у шлагбаумов.

Благоустройство проведено по заказу Паркового агентства в рамках содержания территории парка.