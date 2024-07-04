Ночной пожар в кафе-блинной в Гатчине

4 июля около часа ночи сотрудники Межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области, находясь на маршруте патрулирования, получили информацию о том, что в закрытом на ночь кафе-блинной сработала пожарная сигнализация. Незамедлительно прибыв к объекту, росгвардейцы обнаружили, что внутри помещения все затянуто густым дымом, а через закрытую дверь служебного входа во дворе вырываются языки пламени.

Наряд ОВО немедленно сообщил о пожаре в центр оперативного управления районного отдела вневедомственной охраны, после чего на место были вызваны пожарные и скорая помощь.

Не дожидаясь приезда спасателей, патрульные поднялись на второй этаж деревянного здания, где над горящим кафе находится несколько квартир. Росгвардейцы оповестили жильцов дома, многие из которых спали и не подозревали об опасности, о необходимости покинуть здание из-за пожара и организовали их эвакуацию, в ходе которой вывели из помещений на улицу 9 человек.

Затем наряд вневедомственной охраны осуществил оцепление опасной зоны до приезда пожарных расчетов, которые вскоре прибыли на место происшествия и приступили к локализации пожара. Когда очаг возгорания был ликвидирован и по данному адресу прибыл собственник кафе, сотрудники Росгвардии вернулись на маршрут патрулирования. Сведения о пострадавших не поступали.

Информация и фото: пресс-служба вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО