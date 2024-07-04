Руководитель из Ленинградской области — в полуфинале конкурса «Лидеры строительной отрасли»

— Моё стремление участвовать в конкурсе вызвано несколькими причинами. Одной из них является совершенствование своего управленческого и интеллектуального потенциала. К тому же мне нравится работать в больших коллективах и решать сложные задачи. С февраля прошлого года я руковожу группой компаний «ЛенОблАИЖК». За короткий период времени мне удалось пересобрать команду и выстроить систему наставничества, достичь высоких производственных результатов. Горжусь этим и хочу поделиться опытом, узнать больше о подходах коллег, — сказал Степан Фёдоров.

Конкурс проводится Всероссийским центром национальной строительной политики, при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, объединений и союзов. Его цель — выявить и поддержать талантливых управленцев, повысить престиж строительного и жилищно-коммунального секторов в российском обществе.

Финал конкурса и торжественное награждение победителей по традиции состоится в преддверии Дня Строителя, с 8 по 11 августа в городе-герое Волгограде в комплексе «Волгоград-Арена».