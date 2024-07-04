В Гатчине открылся кинофестиваль «Литература и кино»

В этом году на конкурс фестиваля было представлено более двухсот работ из России, Беларуси, Сербии и других стран. В итоге в конкурсную программу вошли 56 фильмов, в том числе авторские работы профессиональных кинематографистов, крупных студий и дебютантов. Впервые на конкурс представлены сериалы-экранизации.

Юбилейный кинофорум торжественно открылся вечером 3 июля - на этот раз под звуки чудесного романса «Белой акации гроздья душистые» в исполнении Натальи Рочевой и Дениса Яковлева. В этот вечер со сцены киноконцертного зала «Победа» гостей и зрителей приветствовали ведущие церемонии - телеведущая и актриса Дарина Шарова и телеведущий Роман Герасимов.

По традиции гостей и участников фестиваля приветствовали руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим. Приветствие от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко передал председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский.

В рамках торжественного вечера состоялось вручение специальных наград. Специальный приз губернатора Ленинградской области был вручен народному артисту РСФСР Александру Михайлову - за вклад в развитие фестиваля «Литература и кино».

Традиционный приз «Гранатовый браслет» глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим вручила почётной гостье фестиваля, народной артистке РСФСР Светлане Немоляевой — за поэтичность женских образов. Как рассказала благодарная актриса, ей всегда было дорого всё, что связано с Ленинградом-Петербургом. Ленинградцем был её муж — артист Александр Лазарев. Дорога Светлане Владимировне и Гатчина — она не однократно бывала на фестивале «Литература и кино», а в юности сыграла в двух фильмах, которые снимались в нашем городе.

Приз Попечительского совета кинофестиваля «Литература и кино» был вручен заслуженному работнику культуры РФ, руководителю гатчинского театра костюма «Катюша» Людмиле Ивановой.

На этот раз организаторы фестиваля решили обойтись без суперсовременного шоу со спецэффектами, от чего он выиграл многократно. На протяжении полутора часов на большой сцене зрительного зала шёл задушевный разговор, который сопровождался музыкой из любимых фильмов и выступлениями любимых артистов. Один за другим, под овации зрителей, на сцену поднимались народный артист РСФСР Александр Михайлов, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, народный артист России Георгий Штиль, актёр и телеведущий Андрей Ургант.

Нынешний 2024 год богат на юбилеи, и в этот вечер вспомнили самые главные из них. Конечно же, в первую очередь вспоминали главного юбиляра года - Александра Сергеевича Пушкина, которому посвящены шесть фестивальных работ. Одно из знаменитых стихотворений Пушкина - «Я вас люблю» - прочитал актёр Александр Михайлов.

Славные юбилеи в этом году отмечают и самые заслуженные киностудии России: 110 лет - студии «Ленфильм», 100 лет — «Мосфильму». Гатчина всегда притягивала кинематографистов, особенно часто здесь снимали свои картины режиссеры «Ленфильма». Кстати, участие в этих съемках принимали и жители Гатчины. Помимо конкурсной программы зрителей ждут ретроспективы фильмов этих легендарных киностудий.

В 2024 году исполнилось бы сто лет знаменитым фронтовикам, мастерам литературного слова Виктору Астафьеву, Булату Окуджаве, Юрию Трифонову и Юрию Бондареву. По произведениям этих авторов на кинофестивале будут показаны фильмы-экранизации.

Этот год в России, как известно, посвящён семье. На церемонии открытия кинофестиваля «Литература и кино» чествовали семью знаменитого композитора Андрея Петрова. Дочь Андрея Павловича, Ольга Петрова, тоже стала композитором. Она постоянный участник жюри гатчинского кинофестиваля «ЛиК». Среди членов музыкальной династии Петровых - его внуки: музыкант Петр Гогитидзе и певица Манана Гогитидзе. Зал горячо аплодировал темпераментным выступлениям на фестивальной сцене Мананы Гивиевны. Так, в её исполнении прозвучала знаменитая песня «Капли датского короля» Булата Окуджавы из кинофильма «Женя, Женечка и «Катюша».

О своём участии в этом фильме рассказал актёр Георгий Штиль. Георгий Антонович не раз бывал на гатчинских кинофестивалях, хорошо знал композитора Исаака Шварца. Своё выступление он продолжил коротким, но очень глубоким стихотворением Булата Окуджавы «Святое воинство».

С особенной теплотой и благодарностью в этот вечер вспоминали создателей кинофестиваля «ЛиК» Валентину Иванову, Сергея Есина и, конечно же, Генриетту Карповну Ягибекову.

Полтора часа живого и тёплого общения на церемонии открытия кинофестиваля «ЛиК» пролетели буквально на одном дыхании. Глядя на сцену и экран, зрители смеялись и плакали, радовались и печалились. Кино — действительно великое искусство, которое позволяет нам проживать и переживать весь спектр эмоций, свойственных человеческой душе и делающих ее живой.

После торжественной церемонии в кинозале начался фильм открытия фестиваля — режиссерский дебют Полины Лазаревой, молодой продолжательницы кинематографической династии Лазаревых-Немоляевых. Фильм «Чайка» представили сама Полина, её звёздная бабушка Светлана Немоляева и продюсер фильма Влад Фурманов.

Как рассказала Полина Лазарева, несколько сцен «Чайки» снимали в Гатчине.

- Я считаю, что это довольно символично, - говорит Полина. - Не знаю, как отнесется к этому гатчинская публика – строго или благосклонно, но я очень надеюсь, что вы не пожалеете, что пришли на наш фильм.

- Мне понравился сценарий, понравилось то, что Полина задумала, - призналась Светлана Немоляева. - Мне казалось, что это просто неосуществимо. Я сама выросла в семье киношников. У меня мама и папа мосфильмовцы. Я знаю, как это сложно, как это трудно...

Впереди у нас несколько ещё несколько дней — вплоть до 7 июля, насыщенных событиями фестиваля. Среди них - просмотры кинокартин, творческие встречи, мастер-классы, дискуссии.

Расписание показов, а также более подробную информацию о мероприятиях, программе, участниках и членах жюри можно найти на официальном сайте www.likintfest.ru и страницах социальных сетей фестиваля ВКонтакте и Телеграм.

Юлия Лысанюк

Фото Ольги Фирсовой