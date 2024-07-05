Праздник спорта, любви к Родине и милосердия

Мероприятие в поддержку военнослужащих – участников специальной операции и членов их семей было организовано волонтерским сообществом «Своих не бросаем. Кингисепп» при поддержке Ленинградской региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов СВО», администрации Пустомержского сельского поселения и Пустомержского культурно-досугового центра «Импульс».

В празднике приняли участие детские и спортивные клубы Кингисеппского района, а также общественные и волонтерские организации Кингисеппа, Ивангорода и Сланцев.

Участников «Армейских сборов» приветствовал заместитель главы администрации Пустомержского сельского поселения Павел Стерлягов-Созин, отметивший, что в поселении много внимания уделяется военно-патриотическому воспитанию молодежи, но мероприятие такого масштаба и такой тематики здесь проводится впервые.

Для детей и взрослых была подготовлена интересная и насыщенная программа и множество интерактивных площадок.

Ребята из военно-патриотического клуба «Армеец» под руководством Светланы Михайловой провели для собравшихся военно-спортивную игру «Зарничка». Участники проверяли себя на ловкость, быстроту и выносливость – проходили полосу препятствий, соревновались в меткости, учились собирать и разбирать автомат, выполняли задания на логику.

Как рассказали «армейцы», им очень нравится принимать участие в спортивно-патриотических мероприятиях, быть и чувствовать себя сильной и дружной командой.

Недавно из зоны проведения спецоперации вернулся выпускник клуба Дмитрий, проходивший службу в танковых войсках в районе Белгорода и получивший медаль за успешное выполнение боевого задания. Кингисеппский клуб выпускает сильных и смелых мужчин, а младшие воспитанники берут с них пример.

Руководитель Ленинградской региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов СВО» Алексей Ярославцев провел мастер-класс по тактической медицине, а также показал и рассказал ребятам, какое снаряжение используют солдаты.

Спортсмены Кингисеппской федерации скалолазания и туризма провели мастер-класс, в котором приняли участие все желающие научиться основам покорения вершин. Ребята приехали заранее со своим оборудованием, чтобы подготовить площадку, и гости с удовольствием проходили трассу.

Дзюдоисты кингисеппского спортивного клуба «Прайд» провели показательные выступления, сорвав бурные аплодисменты. Клуб существует всего два года, но уже внес большой вклад в развитие детского спорта в Кингисеппском районе. По словам его руководителей Евгения и Алены Медведевых, они, не раздумывая согласились на предложение волонтерского сообщества «Своих не бросаем. Кингисепп» поучаствовать в данном мероприятии, так как очень важно в наше время вовлекать детей в спорт и развивать в них патриотизм. Дзюдоисты были рады принять участие в акции и изъявили готовность сотрудничать с волонтерскими и общественными организациями и в дальнейшем.

Одно из предложений, поступивших от Алены и Евгения, – приглашать на тренировки и спортивные праздники, проводимые клубом, детей участников спецоперации.

Футболисты пустомержского клуба «Футбол. Дети» были, пожалуй, самыми активными участниками «Армейских сборов». Руководитель клуба Александр Колобродов также старается привить своим воспитанникам любовь к спорту и здоровому образу жизни, воспитывая настоящих мужчин.

Пока юные спортсмены демонстрировали свои умения, волонтеры показывали и рассказывали участникам мероприятия о существующих способах поддержать земляков – участников спецоперации.

Волонтеры «Ивангородского женского фронта» и объединения «Сердца матерей» Екатерининского собора Кингисеппа продемонстрировали, как плетутся маскировочные сети. В этот кропотливый, требующий сноровки и концентрации процесс были вовлечены и взрослые, и дети, а станок для плетения сетей специально к мероприятию изготовил житель Пустомержи Андрей Долгих.

«Мы заинтересованы, чтобы в нашем районе открывалось как можно больше точек по плетению маскировочных сетей, – рассказала руководитель «Ивангородского женского фронта» Елена Лунева. – Недавно мы открыли точку в деревне Ополье, здорово было бы открыть такую же и в Пустомерже. Если жители заинтересуются, мы научим, поможем, подскажем и покажем. Сейчас они могут начать не так, как начинали мы, когда учились всему самостоятельно: материалы резали вручную, технику плетения нарабатывали. Теперь у нас есть станки для нарезки материалов, сконструированные местными «кулибиными», и отработанная технология. Мы уже плетем сети целый год и знаем все тонкости работы от и до, которыми можем поделиться с новыми единомышленниками».

Забегая вперед скажем, что жители Пустомержи приняли решение участвовать в этом нужном и важном деле.

Поддержать инициативу Кингисеппского района приехали волонтеры объединения «Своих не бросаем. Сланцы».

Валентина и Ксения – многодетные мамы (у одной шестеро, у другой четверо детей). Несмотря на домашние заботы и семейные хлопоты, они находят силы и время, чтобы поддерживать других. С момента начала спецоперации они придумывают и реализуют различные способы поддержки земляков.

Дети и взрослые попробовали сублимированные каши и супы, которые делают сланцевские волонтеры, поучились изготавливать сухие души и «браслеты выживания». Последний похож на те, которые дети плетут на уроках рукоделия. Но это браслет с секретом – стоит потянуть за один конец, как плетение распускается и превращается в четырехметровый крепкий нейлоновый шнур, способный выдержать значительную нагрузку и таким образом спасти жизнь в экстренной ситуации.

Хорошая погода, веселая музыка, вкусная каша у костра, ароматный чай с угощениями и беспроигрышная лотерея придали празднику особое настроение.

Мнением о прошедшем мероприятии поделился Алексей Ярославцев:

«Одно из направлений работы «Ассоциации ветеранов СВО» – объединение участников спецоперации для вовлечения в общественную жизнь страны и патриотическое воспитание молодежи. Патриотизм – это не только любовь к Родине, прежде всего это неравнодушие к тому, что происходит, желание что-то изменить в лучшую сторону. Может быть, кто-то спросит: «Что может изменить один человек?» Но если каждый вложит частичку себя в общее дело, мы сможем изменить многое! И эти очевидные истины мы должны вкладывать в головы нашего молодого поколения, которому мы можем передать все то, что есть у неравнодушных людей. И сегодняшнее мероприятие, объединившее жителей Ленинградской области, показало, что нам это под силу!»

Итог «Армейских сборов» подвели руководители волонтерского сообщества «Своих не бросаем. Кингисепп» Маргарита Баронова и Наталья Ильюшина:

«Благодаря помощи наших земляков и сплоченности, которую они проявили уже на этапе организации данного мероприятия, праздник получился добрым и душевным. Мы работали как одна большая дружная команда. Спортивные коллективы, к которым мы обратились, с удовольствием приехали с показательными выступлениями и мастер-классами.

Огромную помощь в организации оказали администрация Пустомержского сельского поселения и культурно-досуговый центр «Импульс». Кингисеппец Геннадий Вангонен привез для показательных выступлений дзюдоистов спортивные маты, а Игорь доставил «армейцев» из города и обратно. Транспорт организовал глава Пустомержского сельского поселения Дмитрий Бобрецов. Провести праздник нам помог Владимир Лагуновский, имеющий опыт проведения подобных мероприятий. Коллектив судебных приставов города Кингисеппа приехал семьями с детьми и активно нас поддерживал! А какую вкусную солдатскую кашу на костре сварили для гостей замглавы администрации Павел Стерлягов-Созин и его помощницы Оксана Кронова и Анастасия Долгих! Также сотрудники администрации подготовили вкусные угощения, ароматный чай, сладости для детишек.

Всех наших помощников сложно перечислить – мы благодарим каждого, кто принял участие в «Армейских сборах»!

Проводя данное мероприятие, мы хотели показать людям, как важно объединяться. И сегодня в гостеприимной Пустомерже собрались жители из разных уголков Ленинградской земли, чтобы показать единение и сплоченность подрастающему поколению. Наши дети на примере своих родителей должны учиться добру, милосердию, любви к своей Родине.

Планируем и дальше проводить такие мероприятия патриотической направленности, привлекая к волонтерскому движению молодежь. Те же письма и открытки, которые пишут военнослужащим школьники, сбор подарков на праздники для бойцов, помощь в разгрузке и погрузке гуманитарных грузов, которую нам в последнее время оказывают молодые ребята, – все это важный аспект в воспитании. Мы должны с малых лет приучать детей, что поддерживать ближнего можно и нужно, формировать у них правильную гражданскую позицию. Молодежь, которая участвует в таких мероприятиях, как сегодняшнее, уж точно не будет жарить шашлыки у Вечного огня!»

К. Царькова

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