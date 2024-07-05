В ОДК-Сервис в Гатчине практические навыки осваивают студенты петербургских вузов

Всего на производственную практику в ОДК-Сервис пришли тридцать студентов, из них пять инженеров-технологов и ИТ-специалистов обучаются по целевому набору от предприятия. Они работают в отделах с технической документацией или в заводских цехах и осваивают новые для себя задачи.

«Целевикам, которые успешно осваивают программу вуза, предприятие выплачивает дополнительную стипендию. После окончания обучения они гарантированно трудоустраиваются на завод. На предприятии развита система наставничества и опытные коллеги всегда поддерживают новых сотрудников, делятся с ними своими знаниями и навыками. ОДК-Сервис предлагает конкурентную заработную плату, расширенный пакет социальных гарантий с ДМС, доставкой к месту работы и обратно из Гатчины, Гатчинского района и Санкт-Петербурга, льготное питание, материальную помощь, корпоративные подарки и мероприятия», - отметила ведущий специалист по учебно-методической работе группы обучения ОДК-Сервис Марина Маврина.

Студенты-практиканты прошли необходимый инструктаж и познакомились с отделами и цехами завода. Они участвуют в решении реальных задач, что позволяет лучше понять процесс ремонта и технического обслуживания авиационных и наземных газотурбинных двигателей.

«На предприятии я могу узнать, как проходит сервисное обслуживание газотурбинных двигателей, увидеть процесс их восстановления. Наставники ставят передо мной задачи, помогают их решать наиболее эффективно. После университета я обязательно приду сюда работать», - рассказал студент 3-го курса Военмеха Федор Кирилюк.

Сейчас от ОДК-Сервис инженерным профессиям обучаются 13 студентов-целевиков в Балтийском государственном техническом университете «Военмех» им. Д.Ф.Устинова, Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого и Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения. Будущие ИТ-специалисты обучаются по специальности «Прикладная информатика» в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения.