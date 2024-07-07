В Гатчине отключат холодную воду
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством работ подрядной организацией по ремонту систем канализации, 8.07.24 с 09.00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам: г. Гатчина, ул. 120 Дивизии, д. 5.
Рубрики: ЖКХ
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с ремонтными работами на сетях водопровода, 9 июля с 09.00 до окончания работ будет прекращено холодное водоснабжение по следующим адресам:
г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 2, 3, 3А, 4, 5;
ул. Жемчужина, д. 1, 2, 3, 4, 5;
ул. Киевская, д. 1, 3, 3А, 4, 4А, 4Б, 6, 7, 8, 10, дома с 12 по 88;
ул. Кузьмина,
ул. Школьная,
ул. Пионерская,
ул. Старая Дорога, дома со 2 по 14.
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