Юные активисты Ленинградской области на фестивале спортивных агитбригад в Москве

Форма популяризации физической культуры и спортивных занятий была выбрана неслучайно. Агитбригада – небольшой коллектив, выступающий по различной тематике и затрагивающий актуальные проблемы своего времени, удобная и мобильная форма агитационно-творческого проявления социальной значимости. Рассказ сверстника, демонстрация спортивных достижений команды дают возможность привлечь внимание других ребят к спорту как к норме жизни.

В свободное от учебы время Михаил Емцев занимается в секции тхэквондо, в мае прошел аттестацию на зелено-синий пояс. Принимал участие в межклубных соревнованиях в 2023 году, занял 3 место. Занял 2 место по школе в международном игровом конкурсе по математике. С одноклассниками находится в теплых дружеских отношениях, как с девочками, так и с мальчиками, пользуется авторитетом среди сверстников, имеет много друзей. Увлекается космической тематикой, принимает активное участие в жизни школы и класса, целеустремленный, общительный, имеет лидерские качества.

«Спасибо всем организаторам и Министерству спорта РФ за эти чудесные дни, яркие и положительные эмоции, новые возможности и цели. Программа фестиваля была очень насыщенная, интересная, познавательная. Это огромная мотивация для каждого спортсмена! И это было круто.

Встреча с Министром очень понравилась, общение было интересным. Сегодня занятия спортом стоят очень дорого, но очень хочется вместе с родителями ходить на спорт. Я предложил, если можно так сделать, чтобы две недели были бесплатными, как пробные тренировки для семьи. И мы договорились, что этот вариант для семьи рассмотрят», – рассказал Михаил.

Председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Вячеслав Комаров:

«Ленинградская область благодарит Минспорт России за организацию очень важного социально-значимого всероссийского мероприятия «Всероссийский фестиваль спортивных агитбригад «Герои спорта - Герои страны». Фестиваль действительно стал интересной спортивной и образовательной площадкой для общения школьников, предоставил уникальную возможность одаренным детям со всей страны продемонстрировать свои успехи и юные таланты. Очень надеемся на дальнейшее развитие этого спортивного проекта, который, несомненно способствует развитию школьного спорта, патриотического воспитания молодежи, формирования ценностных ориентиров юных спортсменов нашей страны».

Для участников фестиваля были организованы экскурсии в Государственный музей спорта, Кремль в Измайлове, павильоны «Атом» и «Космос» на ВДНХ, встреча с олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Лилией Ахаимовой, проведены мастер-классы и тренинги по продвижению спортивного образа жизни среди молодежи. Ребята приняли участие в просмотре и обсуждении телемарафона «Наследники Победы».

Фестиваль закрыл гала-концерт, который прошел в лектории Российского общества «Знание» в павильоне №34 «Космонавтика и авиация» на Международной выставке-форуме "Россия". Все команды были отмечены и награждены дипломами лауреатов.