В Гатчинском парке звучала оперетта!

Проект, начинавшийся как творческое партнерство Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии и ГМЗ «Гатчина» ещё в 2016 году, стал одним из самых эффектных опен-эйров, которые много лет с успехом проводятся на территории парка. В 2024 году, после длительного перерыва, фестиваль был возобновлен. В программе, подготовленной Театром музыкальной комедии, были задействованы самые яркие представители лучших опереточных сцен России и ближнего зарубежья.

На этот раз артисты привезли в Гатчину две музыкальных фантазии на темы классических оперетт «Тук-тук» и «Граф Люксембург». Специально для проведения фестиваля на Серебряном лугу, расположенном за Гатчинским дворцом, были построены большая сцена и зрительский амфитеатр, образующие единое пространство. Тем не менее, открытие фестиваля «Оперетта-парк» впервые состоялось в театральном зале Гатчинского дворца, где показали камерный водевиль «Тук-тук» на музыку «русского чеха» Вильгельма Шпачека. Такое решение творческая команда фестиваля приняла, чтобы использовать дворцовый антураж для создания особой атмосферы для своей постановки.

Водевиль «Тук-тук» является одним из самых востребованных камерных проектов Театра музкомедии — недаром он был удостоен Российской национальной театральной премии «Золотая Маска». Эта комическая и, в то же время, поучительная история в исполнении ведущих солистов труппы рассказывает о совершенно невероятных (но очень узнаваемых) приключениях в некоем департаменте России начала XX века.

В этом году погода благоприятствовала первому опен-эйру в Гатчине, что явно способствовало и без того отличному настроению зрителей. Второй день, точнее, вечер фестиваля, проходил уже под открытым небом — на Серебряном лугу возле Иорданского фасада Гатчинского дворца. На этот раз Театр музкомедии представил музыкальную фантазию на тему одной из самых популярных оперетт в мире — произведения Франца Легара «Граф Люксембург».

Зрители окунулись в атмосферу Монмартра - знаменитого квартала художников в Париже. Именно здесь закрутилась невероятная интрига с фальшивым браком, придуманная немолодым ловеласом, чтобы заполучить в законные жены красавицу-певицу. Над водной гладью Белого озера в Гатчине летела прекрасная музыка Франца Легара, сопровождающая атмосферу безудержного веселья молодых, бедных, но легких на подъем обитателей Монмартра. В финале — конечно же, любовь, которая всё расставляет по своим местам!

Фестиваль «Оперетта-парк» завершился традиционным гала-концертом звезд оперетты, представивших все лучшее, что было создано в этом жанре за полтора минувших столетия. На концерте прозвучали фрагменты и бессмертные хиты из произведений Имре Кальмана, Франца Легара, Иоганна Штрауса, Жака Оффенбаха и других классиков жанра. В гала-концерте приняли участие артисты, известные своим участием в масштабных мюзиклах – Манана Гогитидзе, Кирилл Гордеев, Вера Свешникова, солисты из театров Узбекистана и Беларуси. К удовольствию зрителей, к солистам присоединились и артисты балета.

Приятным бонусом для гостей фестиваля последних двух дней стала возможность насладиться прогулкой по Собственному Саду, рядом с которым расположилась сцена. По традиции в финале концерта над гатчинским парком прогремел праздничный фейерверк.

Напоминаем, что 13 и 14 июля в Гатчинском Дворцовом парке пройдут «Джазовые выходные» — ежегодный летний фестиваль джазовой музыки под открытым небом. В парке оборудуют три сцены, на которых выступят лучшие джазовые музыканты: Квартет Олега и Натальи Бутман, Мистер Мелвин (Гваделупа-Франция), Cuba Vibes (Куба), Квинтет Андрея Кондакова, Оркестр джазовой филармонии, Atomic Jam Band, Квартет Алексея Попова и другие коллективы. Для детей подготовлена отдельная программа — музыкальные интерактивные сказки известного петербургского проекта «Сказки Чижика». Приходите!

Фото Ольги Фирсовой