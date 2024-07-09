Этим летом в детских лагерях по всей стране традиционно пройдет образовательный проект «День цифры»

Проект проходит в детских лагерях третье лето подряд. Ежегодно в нем принимают участие более 2 млн школьников в возрасте от 7 до 17 лет: проект охватывает как младшие, так и старшие отряды. За все время реализации к проведению «Дня цифры» присоединилось более 8 тыс. детских лагерей.

В разработке заданий для образовательного проекта принимают участие ведущие ИТ-компании страны, ведь «День цифры» позволяет решать такую важную задачу, как знакомство детей с современными технологиями и разнообразием ИТ-профессий, а также информационной безопасностью и кибергигиеной. Это особенно важно для подрастающего поколения, которое пользуется гаджетами с детства.

В летний сезон 2024 года при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» были разработаны дополнительные методические материалы по искусственному интеллекту для проведения «Дня цифры». Использование игровых элементов в программе позволит повысить мотивацию, внимание и интерес школьников к сфере информационных технологий, а также применению искусственного интеллекта в отраслях экономики.

На официальном сайте «Дня цифры» https://урокцифры.рф/camp можно найти все необходимые материалы: там собраны видеоролики, методические рекомендации и подробные руководства для вожатых, воспитателей и даже родителей. Задания можно пройти не только в лагере, но и дома — на онлайн-тренажере.

Знакомство молодежи с технологиями — приоритет национального проекта «Цифровая экономика», при поддержке которого проходит «День цифры». Проект «День цифры» направлен на развитие у подрастающего поколения необходимых для отрасли компетенций: тематические задания помогают ребятам ближе познакомиться с перспективными профессиями в ИТ-сфере и получить информацию о предпринимательских, исследовательских и карьерных траекториях в области информационных технологий.