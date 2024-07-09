Педагог по призванию

9 июля Виктор Михайлович отмечает свой юбилей. Свою трудовую деятельность он начал в 1968 году. По окончании Гатчинского педагогического училища поступил на заочное отделение Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена и работал сначала старшим пионерским вожатым в Комсомольской школе Гатчинского района, а затем в городских комитетах комсомола и партии, где курировал вопросы культуры, народного образования. Неоднократно избирался депутатом Гатчинского городского совета.

Накануне юбилея мы взяли интервью у членов коллектива Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского, которым довелось работать с Виктором Михайловичем.

Татьяна Михайловна Новоселова, ветеран педагогического труда училась с Виктором Михайловичем в одной группе и долгое время с ним работала с комсомолом по группе Гатчинского горкома комсомола, а позднее - в колледже.

- Шестьдесят лет назад мы с моей одноклассницей и подругой поступили в Гатчинское педагогическое училище. В нашей группе среди девочек оказались три юноши, один из которых – Виктор Паршиков. Так начались годы юности с новыми друзьями, учебными заботами, поездками в походы и на осенние поля, с практикой в школах и пионерских лагерях, с комсомольскими буднями и праздниками. Виктор успешно «разгрызал гранит» всех изучаемых наук, проявляя упорство, трудолюбие, целеустремлённость, а вскоре стал лидером, возглавив профсоюз учащихся. Лидерские качества, умение налаживать отношения, дружелюбие и организованность привели Виктора Михайловича на работу в городской комитет ВЛКСМ инструктором. В эти годы активизировалась деятельность пионерии и комсомола. Виктор Михайлович курировал работу детских и юношеских организаций учебных заведений города и района. Под его руководством создался коллектив единомышленников и энтузиастов, творческих работников Сиверского и Гатчинского Дома пионеров, школ и ПТУ, заинтересованных в развитии пионерского и комсомольского движения. И сегодня организаторы и участники тех слётов, парадов, смотров, конкурсов, военно-патриотических игр, палаточных городков пионерского актива вспоминают незабываемую атмосферу единения, дружбы, романтики. В 1984 году Министерство просвещения РСФСР утвердило его кандидатуру директором Гатчинского педагогического училища, которому он посвятил 29 лет, наполненных трудом, постоянным поиском нового, стремлением к самосовершенствованию.

Разговор продолжила Тамара Сергеевна Сухушина, ветеран педагогического труда, она и по сей день работает в колледже.

- Тамара Сергеевна, мы знаем, что, будучи студенткой второго курса Гатчинского педагогического училища, вы работали в приемной комиссии и именно здесь впервые встретились с Виктором Михайловичем. Как вы думаете, что повлияло на его становление как руководителя?

- Студенческие годы в Гатчинском педагогическом училище оказали большое влияние на Виктора Михайловича Паршикова. Коллектив преподавателей был сильным, профессиональным и помогал в формировании важных личностных качеств воспитанников. Именно здесь впервые у Виктора Михайловича проявились организаторские способности, умение работать с людьми. Мы, студенты, которые вместе с ним учились, обратили внимание на его любовь к изучению истории, чтению, посещению театров и музеев. Комсомольская и профсоюзная работа привлекли молодого студента, у него всё получалось, и студенты активно с ним сотрудничали. Поэтому не удивительно, что дальнейшая судьба Виктора Михайловича была связана с комсомольской и партийной работой.

- Тамара Сергеевна, а какой он человек, директор?

- Когда Виктор Михайлович стал директором педагогического училища, он постарался сохранить всё лучшее, что исторически в нём сложилось. У нас был замечательный коллектив, дружный и профессиональный. Как руководитель он всегда внимательно относился к подбору кадров. Каждый преподаватель знал, что директор требует добросовестной, ответственной работы, он постоянно посещал уроки преподавателей, как молодых, так и опытных, и разбор уроков был серьёзным. Мы не только хорошо работали, но и умели отдыхать. Сколько праздников мы встретили вместе! Готовили заранее программу, пели, танцевали, читали стихи, придумывали костюмы…

Организаторские способности Виктора Михайловича, конечно, великолепны. В педучилище, теперь колледже, были и трудные времена. Мы вместе пережили «лихие» девяностые годы. Наш директор поддерживал коллектив по всем направлениям. Это и материальная помощь, и помощь в получении жилья. Благодаря его усилиям несколько преподавателей смогли получить квартиры. Заслуживает уважения глубочайшая любовь и уважение Виктора Михайловича к преподавателям-ветеранам. Он всегда организовывал для них вечера, поздравления к праздникам, оказывал помощь в лечении. Студенты активно были включены в работу с ветеранами.

Хочется отметить и стремление директора к тому, чтобы преподаватели всегда были в русле современных педагогических технологий. В этом очень большую помощь нам оказывали преподаватели РГПУ им. А.И. Герцена. Мы с большим интересом знакомились с современными разработками ученых, работой педагогов-новаторов. Это помогало проводить уроки интересно, и студенты активно вовлекались в выполнение разных необычных заданий.

Сам В.М. Паршиков всегда стремился к повышению профессиональных знаний, к постижению разных аспектов психологии, педагогики, политики и смог защитить кандидатскую диссертацию, стал кандидатом педагогических наук.

Важным вкладом в сохранение истории колледжа стала публикация нескольких книг, в создании которых приняли участие сотрудники колледжа, ветераны, историки, специалисты разных направлений. Виктор Михайлович достойно продолжил историю развития Гатчинского педагогического колледжа. Именно благодаря его усилиям колледж получил имя К.Д. Ушинского. Работа на посту директора колледжа, любовь к профессии всегда соответствовали заветам, идеям, философии великого педагога.

К нашей беседе присоединяются еще два замечательных педагога: Татьяна Георгиевна Нерубацкая и Елена Евгеньевна Мартиросян.

- Мне повезло учиться, а потом и работать в Гатчинском педагогическом колледже, - рассказывает Т.Г. Нерубацкая. - Многое значит дух заведения, но дух создают люди, которые работают здесь. Виктор Михайлович Паршиков - талантливый руководитель, обладая реальной властью, знал проблемы каждого из нас, был готов выслушать, помочь и многим помогал. Заботился об обновлении кадров, о преемственности, о сохранении традиций, смело брался за всё новое, видел перспективу развития колледжа, был гарантом личной защищённости каждого сотрудника и студента.

Виктор Михайлович выступал инициатором незабываемых праздников в коллективе, совместных поездок в театры, музеи, которые сплачивали нас, вдохновляли, придавали сил. Мы пережили с ним непростые времена, было трудно, но мы выстояли, так как были вместе, были одной семьёй, потому что чувствовали его заботу. Он и сейчас помнит о каждом, заботится о ветеранах педагогического труда, которым сегодня нужна помощь и поддержка.

Мы рады видеть Вас, дорогой Виктор Михайлович, в колледже в будни и в праздники красивым, интеллигентным и непременно с открытой улыбкой на лице!

Елена Евгеньевна Мартиросян вспоминает:

- Я пришла в Гатчинское педагогическое училище на работу в 1991 году. Директор, В.М. Паршиков, раньше всех приходил на работу, обходил все здание, проверяя порядок и сохранность, беседовал с сотрудниками, контролировал явку дежурных на посты. Он отлично знал весь свой педагогический коллектив, сильные и слабые стороны каждого преподавателя, потому что посещал их учебные занятия, внеклассные мероприятия. С учетом индивидуальных особенностей давал поручения. Он умел так попросить, что отказать было невозможно. Требовал качественного выполнения и помогал, если возникали трудности. Умел он и похвалить. Умел найти спонсоров, чтобы премировать коллег или организовать поход, культурную поездку, а порой и накормить, и одеть, когда в стране перестройка. Подпись ставил под документом, только тщательно его изучив. Очень позитивный человек, который может к себе расположить, увлечь идеей. Для него каждый член коллектива – ценность! Было интересно и легко работать с таким руководителем! Он интересный, позитивный человек, любит искусство и петь, природу и походы и, прежде всего, свой колледж!

Конечно же, мы спросили и нынешнего директора колледжа Марину Юнусовну Воронцову, каково это быть директором колледжа после Виктора Михайловича Паршикова.

- С Виктором Михайловичем я познакомилась сравнительно недавно, в 2012 году, когда он предложил мне работу в базовой школе Гатчинского педагогического колледжа. А через год, став помощником депутата Законодательного собрания Ленинградской области, Виктор Михайлович передал мне руководство колледжем. Быть директором после В.М. Паршикова, который возглавлял наш колледж на протяжении 29 лет, очень непросто: непререкаемый авторитет Виктора Михайловича царил и царит по сей день в колледже повсюду. Но для меня Виктор Михайлович стал наставником и учителем. Будучи руководителем с большим стажем, Виктор Михайлович щедро делится своими знаниями, педагогическим и управленческим опытом. Я благодарна ему за помощь, за мое становление как руководителя, за глубоко профессиональные, а нередко и мудрые житейские советы.

Но кроме учителя, Виктор Михайлович стал для меня хорошим другом - человеком, с которым можно поделиться и радостью, и печалью, тем, у кого можно попросить совета, иногда и «поплакаться в жилетку». Виктор Михайлович - человек широкой души, очень открытый и искренний, мудрый и порядочный. Мне очень повезло, что на моем жизненном и профессиональном пути встретился такой Человек.

Находясь на заслуженном отдыхе, Виктор Михайлович продолжает работать в общественных организациях: в комиссии по вопросам помилования на территории Ленинградской области, в общественном совете при комитете общего и профессионального образования Ленинградской области. В декабре 2022 года по его инициативе был создан совет ветеранов Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского, Виктор Михайлович избран его председателем. Он по-прежнему заботится о родном колледже, его коллективе, ветеранах.

Уважаемый Виктор Михайлович!

Поздравляем Вас с юбилейным днём рождения. От души желаем никогда не отказываться от своей мечты, постоянно пребывать в отличном самочувствии и прекрасном расположении духа, всегда посвящать своё время только интересным и важным делам. Здоровья Вам, счастливых событий в жизни и несомненной удачи.

Коллектив и Совет ветеранов Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского